A Legião Mirim de Bauru, em parceria com o Confiança Supermercados, realizará a venda de yakissoba (macarrão oriental com carne e legumes) no dia 29 de novembro (um sábado). A retirada será no modelo drive thru, das 11h às 14h, na avenida Nuno de Assis, número 13-50, perto do Terminal Rodoviário.

Os vales podem ser adquiridos pelo valor de R$ 40,00 até o dia 29 ou quando se esgotarem. É recomendado aos interessados que garantam seus convites, já que das 400 unidades de yakissoba fechadas para distribuição, metade já foi vendida.

A porção de yakissoba tem 700 gramas, e serve duas pessoas, aproximadamente.