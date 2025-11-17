A Legião Mirim de Bauru, em parceria com o Confiança Supermercados, realizará a venda de yakissoba (macarrão oriental com carne e legumes) no dia 29 de novembro (um sábado). A retirada será no modelo drive thru, das 11h às 14h, na avenida Nuno de Assis, número 13-50, perto do Terminal Rodoviário.
Os vales podem ser adquiridos pelo valor de R$ 40,00 até o dia 29 ou quando se esgotarem. É recomendado aos interessados que garantam seus convites, já que das 400 unidades de yakissoba fechadas para distribuição, metade já foi vendida.
A porção de yakissoba tem 700 gramas, e serve duas pessoas, aproximadamente.
A ação fraternal é realizada com objetivo de arrecadar fundos para a Legião Mirim, ou seja, toda a renda do evento será revertida para a própria entidade.
SOBRE A LEGIÃO MIRIM
A Legião Mirim de Bauru é uma instituição que atua junto à Secretaria Municipal da Assistência Social e oferece gratuitamente aos jovens da cidade de Bauru o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego.
Fundada em 1960 pelo Rotary Clube de Bauru, a Legião Mirim busca inserir o jovem aprendiz no mercado de trabalho e projetar o futuro profissional desse jovem, utilizando-se da qualificação técnico-profissional.
SERVIÇO:
Ação fraternal de venda de yakissoba (macarrão, carnes de frango e bovina, e legumes)
Data: 29 de novembro, das 11h às 14h
Local: Avenida Dr. Nuno de Assis, 13-50
Os interessados podem adquirir os vales pelo telefone (14) 99111-3774 (falar com Clóvis), através da chave pix financeiro@legiaomirimdebauru.com.br, ou diretamente na sede da Legião Mirim, que fica localizada na Avenida Dr. Nuno de Assis, 13-50 (entre a rodoviária e a concessionária da Toyota).