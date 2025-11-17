Depois de aproximadamente duas décadas de espera, a Polícia Técnico-Científica de Bauru finalmente funciona em uma nova sede: na avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, entre o Hospital Estadual e o 4.º Batalhão de Caçadores. Há uma semana, o Instituto Médico Legal (IML) passou a funcionar nas novas instalações.
Já o Núcleo de Perícias Criminalísticas de Bauru, que é a unidade regional do Instituto de Criminalística (IC), está terminando sua transferência, uma vez que conta com vários equipamentos complexos, que demandam cuidado no deslocamento. A vistoria veicular, inclusive, já funciona no prédio recém-construído em área doada pela prefeitura de Bauru.
Segundo a reportagem apurou, ainda não há data para a inauguração oficial da estrutura, para onde foram levados os mobiliários antigos. No entanto, o processo de licitação para a aquisição de novos já foi iniciado.
Conforme o JCNET divulgou em matérias anteriores, a expectativa é de que fossem investidos ao menos R$ 22 milhões do governo do Estado nos 2,5 mil metros quadrados. Com as novas instalações, o objetivo é que a unidade possa realizar alguns exames atualmente oferecidos apenas Capital, além de proporcionar maior comodidade para o público e melhorar as condições de trabalho dos profissionais.
Estrutura
O núcleo abriga o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML). O espaço inclui laboratórios específicos, como o de entorpecentes, química, biologia, balística, peças, documentoscopia e informática — este último é o que tem a maior demanda, segundo Clara. Já o IML terá uma câmara fria maior, além de um espaço amplo para as necrópsias. Além disso, o prédio tem clínicas para exames e uma sala de ginecologia.
O prédio onde a Polícia Técnico-Científica de Bauru funcionava foi construído na década de 1970, sendo que as instalações eram consideradas antigas e inadequadas. O núcleo de Bauru, que ficou uma semana atendendo apenas urgências durante a transferência, atende uma vasta região, incluindo cidades como Marília, Ourinhos, Tupã e Jaú.