Depois de aproximadamente duas décadas de espera, a Polícia Técnico-Científica de Bauru finalmente funciona em uma nova sede: na avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, entre o Hospital Estadual e o 4.º Batalhão de Caçadores. Há uma semana, o Instituto Médico Legal (IML) passou a funcionar nas novas instalações.

Já o Núcleo de Perícias Criminalísticas de Bauru, que é a unidade regional do Instituto de Criminalística (IC), está terminando sua transferência, uma vez que conta com vários equipamentos complexos, que demandam cuidado no deslocamento. A vistoria veicular, inclusive, já funciona no prédio recém-construído em área doada pela prefeitura de Bauru.

Segundo a reportagem apurou, ainda não há data para a inauguração oficial da estrutura, para onde foram levados os mobiliários antigos. No entanto, o processo de licitação para a aquisição de novos já foi iniciado.