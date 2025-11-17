17 de novembro de 2025
COMEÇA EM JANEIRO

Veja o calendário para pagamento do IPVA de 2026

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
O Governo de São Paulo divulgou o calendário para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício de 2026.

De acordo com o Decreto publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o IPVA de 2026 poderá ser pago à vista em janeiro, com desconto de 3%, até a data determinada para cada placa (veja tabela abaixo), ou parcelado entre três e cinco vezes, de acordo com o valor do imposto, sem desconto.

Confira as datas limites para cada placa para pagamento à vista, em janeiro:


PLACA    DATA LIMITE
Final 1    12
Final 2    13
Final 3    14
Final 4    15
Final 5    16
Final 6    19
Final 7    20
Final 8    21
Final 9    22
Final 0    23

Quem preferir, pode ainda pagar o IPVA em fevereiro, sem desconto, seguindo a data-limite do final de cada placa.

Parcelamento

O parcelamento do IPVA pode ser feito em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps). Em caso de valores menores, o parcelamento poderá ser feito em quatro ou três parcelas.

Caminhões

A tabela de pagamento para proprietários de veículos de carga é diferente. O pagamento pode ser feito, sem desconto, até 22 de abril, ou parcelado em até cinco vezes, com data fixada no dia 20 de cada mês.

Como pagar

Para quitar o imposto, basta dirigir-se ao caixa eletrônico ou internet Banking com o número do Renavam do veículo e optar pela modalidade de pagamentos o IPVA.

