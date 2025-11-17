A segunda-feira (17) começa com o tempo nublado e não deve chover no período da manhã. Já no período da tarde são esperadas chuvas fracas a moderadas para Bauru e região, com ventos fracos.

O mês de novembro de 2025 já tem 106.4 milímetros de chuva acumulados. Em novembro do ano passado, o acumulado ficou em 237,7 mm, a maior desde 2017.

A temperatura mínima hoje foi de 21 graus, às 6h desta segunda.

O dia com mais chuvas acumuladas neste mês foi em 2 de novembro, com 66,2 mm. E a maior temperatura neste período foi no dia 12/11, com 34,4o.