17 de novembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Segunda-feira começa nublada e poderá chover à tarde em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Mateus Ferreira
Dia começou nublado
Dia começou nublado

A segunda-feira (17) começa com o tempo nublado e não deve chover no período da manhã. Já no período da tarde são esperadas chuvas fracas a moderadas para Bauru e região, com ventos fracos.

O mês de novembro de 2025 já tem 106.4 milímetros de chuva acumulados. Em novembro do ano passado, o acumulado ficou em 237,7 mm, a maior desde 2017. 
A temperatura mínima hoje foi de 21 graus, às 6h desta segunda.

O dia com mais chuvas acumuladas neste mês foi em 2 de novembro, com 66,2 mm. E a maior temperatura neste período foi no dia 12/11, com 34,4o.

A Defesa Civil orienta: durante as chuvas fique em local seguro, nunca atravesse enchurradas e evite áreas de alagamentos.

