Antes da volta por cima, teve uma goleada sofrida por 4 a 1, contra o Santos, em amistoso no Couto Pereira. Tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Se não apresentou um futebol convincente, o alviverde foi eficiente e com uma regularidade do inicio ao fim, passou a maior parte do tempo no G4 e o acesso veio com duas rodadas de antecedência. Coroando um projeto que se iniciou ainda em novembro de 2024. Assim que acabou com qualquer chance matemática de subir no ano passado, o Coritiba já passou a planejar 2025...

O clube tinha uma pessoa vista como plano A para conduzir o novo projeto: Mozart, que acabou conquistando o acesso com o Mirassol. Ao término da Série B, o clube procurou o treinador, que optou por trocar um clube organizado na Série A por um novo desafio na segunda divisão num ambiente de total reformulação e muito mais pressão. Mas tinha algo mais além do profissional. Cria da base, Mozart sempre teve uma forte ligação com o Coxa, além do sonho de comandar a equipe. Tudo isso fortaleceu os dois lados e foi fundamental pra que mesmo diante dos resultados ruins e da desconfiança, a diretoria bancasse a comissão técnica pra a Série B. Decisão correta e fundamental...

Agora, missão cumprida, o desafio é outro. Fazer de 2026 um ano tranquilo. A última vez que o Coxa esteve na primeira divisão e não brigou para não cair foi em 2011. Desde então, o time se acostumou a viver lutando contra a degola, normalmente escapando nas últimas rodadas. Mas isso é história para uma sequência deste roteiro. Ainda há a briga pelo título da Série B, que se não é o mais importante, servirá para coroar a convicção do trabalho e a volta por cima, além de consolidar o projeto. O título pode vir com um empate contra o já rebaixado Amazonas, no domingo (23) ou com um tropeço do Athletico. O Coritiba está de volta...