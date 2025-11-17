Palmeiras perde do Santos, Flamengo goleia e assume a ponta da tabela...
Quando o árbitro Raphael Claus apitou o fim de jogo na Vila Belmiro, no sábado (15), a torcida do Santos explodiu em festa e comemorou não só a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, como também a saída do time da zona do rebaixamento. Nesse instante, pela primeira vez em muito tempo, a tabela do Brasileirão estava com todos os 20 times tendo disputado o mesmo número de jogos. Finalmente ninguém mais tinha “partidas atrasadas” pra serem cumpridas. Todas as equipes estavam com 33 jogos. Demorou. Demorou muito, mas a CBF conseguiu colocar em ordem a tabela. Por pouco tempo é lógico, já que no domingo (16), Red Bull e Galo anteciparam um jogo da 37ª rodada...
O que importa mesmo nessa reta final, nessas 5 rodadas que faltam, é saber quem será o campeão brasileiro na temporada 2025. Flamengo ou Palmeiras? O time carioca com a goleada de 5 a 1 imposta sobre o Sport no sábado (15), reassumiu a liderança e viu o seu rival ser derrotado pelo Peixe com gol já nos acréscimos. A vitória na Arena Pernambuco e a derrota do Verdão na Vila Belmiro, recolocaram o Flamengo na ponta da tabela. Ao término da 33ª rodada (de um total de 38), o “Malvadão” chegou aos 71 pontos, 3 a mais que o vice-líder Palmeiras, que parou nos 68. Cada time tem mais 5 jogos pra decidir quem irá erguer o troféu do Brasileirão 2025...
Jogos que restam pro Flamengo:
Fluminense x Flamengo - Maracanã - 19/11
Flamengo x Red Bull Bragantino - Maracanã - 22/11
Atlético-MG x Flamengo - Arena MRV - 25/11 (antes da Final da Libertadores)
Flamengo x Ceará - Maracanã - 03/12
Mirassol x Flamengo - Maião - 07/12
Jogos que restam pro Palmeiras:
Palmeiras x Vitória - Allianz Parque - 19/11
Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque - 22/11
Grêmio x Palmeiras - Arena do Grêmio - 25/11 (antes da Final da Libertadores)
Ceará x Palmeiras - Castelão - 07/12
Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV - data a definir
O Flamengo havia perdido a liderança pro Palmeiras na 27ª rodada, após a derrota por 1 a 0 pro Bahia. Com 3 pontos de vantagem agora, não há como negar que a situação é favorável ao time carioca. O interessante é que dos 5 jogos que restam, ambos enfrentarão os mesmos 3 adversários: Fluminense, Atlético-MG e Ceará. Os outros 2 jogos acredito que são mais complicados pro Fla do que pro Verdão. Enquanto o Flamengo irá encarar Red Bull em casa e Mirassol fora, o Palmeiras terá pela frente o Vitória (no Allianz) e o Ceará (no Castelão). Uma ligeira vantagem pro time de Abel Ferreira no quesito “adversários”. Portanto, tudo em aberto. A final da Libertadores pode impactar bastante essa “reta final”. Como diz aquele outro: “vai ter emoção até o fim!”
O Coritiba está de volta à Série A. E teve vaias da torcida...
Foi o fim da angústia do torcedor do Coxa. Após dois anos, Coritiba está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O empate com o Athletic por 0 a 0, no Couto Pereira, no sábado (15), consolidou o retorno do time paranaense na principal divisão do futebol do Brasil com uma rodada de antecedência. Pra quem sofreu com a queda do time em 2023 e uma equipe sem forças pra lutar pelo acesso em 2024, a conquista deveria ser muito comemorada. Porém, uma boa parte da torcida vaiou o time, pois queria comemorar o título da Série B que não veio. Um pouco de ingratidão com certeza...
O certo é que a temporada 2025 reservou um daqueles roteiros de “absolute cinema”. O início do ano parecia repetir o trágico desempenho de 2024. Eliminações precoces no Campeonato Paranaense (nas quartas de final pro Maringá) e na Copa do Brasil (ainda na primeira fase pelo Ceilândia, nos pênaltis) parecia ser o prenúncio desastroso...
Antes da volta por cima, teve uma goleada sofrida por 4 a 1, contra o Santos, em amistoso no Couto Pereira. Tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Se não apresentou um futebol convincente, o alviverde foi eficiente e com uma regularidade do inicio ao fim, passou a maior parte do tempo no G4 e o acesso veio com duas rodadas de antecedência. Coroando um projeto que se iniciou ainda em novembro de 2024. Assim que acabou com qualquer chance matemática de subir no ano passado, o Coritiba já passou a planejar 2025...
O clube tinha uma pessoa vista como plano A para conduzir o novo projeto: Mozart, que acabou conquistando o acesso com o Mirassol. Ao término da Série B, o clube procurou o treinador, que optou por trocar um clube organizado na Série A por um novo desafio na segunda divisão num ambiente de total reformulação e muito mais pressão. Mas tinha algo mais além do profissional. Cria da base, Mozart sempre teve uma forte ligação com o Coxa, além do sonho de comandar a equipe. Tudo isso fortaleceu os dois lados e foi fundamental pra que mesmo diante dos resultados ruins e da desconfiança, a diretoria bancasse a comissão técnica pra a Série B. Decisão correta e fundamental...
Agora, missão cumprida, o desafio é outro. Fazer de 2026 um ano tranquilo. A última vez que o Coxa esteve na primeira divisão e não brigou para não cair foi em 2011. Desde então, o time se acostumou a viver lutando contra a degola, normalmente escapando nas últimas rodadas. Mas isso é história para uma sequência deste roteiro. Ainda há a briga pelo título da Série B, que se não é o mais importante, servirá para coroar a convicção do trabalho e a volta por cima, além de consolidar o projeto. O título pode vir com um empate contra o já rebaixado Amazonas, no domingo (23) ou com um tropeço do Athletico. O Coritiba está de volta...
Jannik Sinner conquista o ATP Finals!
O italiano Jannik Sinner mostrou que é o melhor jogador de tênis na atualidade. Não tem pra ninguém. Principalmente em quadra rápida. Sinner derrotou Carlos Alcaraz e conquistou o ATP Finals pelo segundo ano consecutivo. A decisão colocou frente a frente os dois melhores do ranking mundial no domingo (16), em Turim. E o vice-líder levou a melhor: Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz por 2 sets 0, com parciais de 7/6(4) e 7/5, e levou o título da última competição oficial da temporada...
É a segunda vez que o italiano conquista o ATP Finals. Ele havia sido campeão na temporada passada, ao derrotar Taylor Fritz, também por 2 a 0 (parciais de 6/4 e 6/4). Sinner é o único italiano a ter título do ATP Finals. O seleto grupo de vencedores tem Novak Djokovic como maior vencedor, com sete taças. Apenas um brasileiro já levou o troféu: Gustavo Kuerten, o Guga, em 2000...
O torneio reúne os oito melhores tenistas da temporada. Além de Sinner e Alcaraz, estiveram na disputa: Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Essa foi a quarta participação de Alcaraz no ATP Finals. O espanhol, de 22 anos, foi campeão de Roland Garros e US Open neste ano. Já Sinner, de 24 anos, participou pela terceira vez. O italiano foi campeão do Australian Open e Wimbledon. A conquista do italiano veio de maneira invicta. Foram cinco vitórias em cinco partidas disputadas, sem nenhum set perdido...
Pela primeira vez desde 2016, a competição foi decidida entre os dois melhores tenistas do mundo. Alcaraz já tinha assegurado a primeira posição do ranking da ATP, enquanto Jannik está consolidado em segundo lugar, bem à frente do terceiro colocado, Alexander Zverev. Carlitos e Jannik também são os atletas com mais títulos no circuito masculino em 2025. Enquanto o italiano chegou à sexta taça, o espanhol levantou oito troféus no ano. Vai se confirmando que o tênis tem atualmente o “Big Two” disputando os títulos mais importantes...
Bauru Basket engata a 2ª vitória seguida...
Foi uma vitória bem tranquila. O Bauru Basket dominou o Vasco da Gama desde o início da partida e venceu por 77 x 54. Esse foi o 5º resultado positivo do Dragão no NBB. Na noite de sábado (15), o Bauru Basket entrou em quadra no ginásio Panela de Pressão e atropelou o Vasco da Gama. Controlando o jogo do início ao fim, com uma defesa intensa e a atuação coletiva no ataque, a vitória veio se, sustos...
“Nós sempre temos uma coisa ou outra para corrigir. Mas gostei da postura da equipe hoje, principalmente na defesa. Entramos muito mais intensos do que no jogo contra o Botafogo. A partir disso, conseguimos correr melhor a quadra e ter uma leitura mais clara no ataque”, destacou o técnico Paulo Jaú...
O cestinha da noite foi o pivô Andrezão, autor de 18 pontos (com enterradas que incendiaram a torcida) e sete rebotes. Pedro Infante também se destacou, com 15 pontos, seis rebotes e três assistências. Matheus Eugeniusz distribuiu 11 assistências, somou oito pontos e três rebotes, enquanto Gustavo Santana contribuiu com 11 pontos, três rebotes e duas assistências...
Com o resultado positivo, Bauru sobe para a 9ª colocação do NBB, agora com 55,6% de aproveitamento (cinco vitórias e quatro derrotas). Agora, o Dragão arruma as malas para uma sequência de três jogos fora de casa: na próxima terça-feira (18), o adversário será a Unifacisa, em Campina Grande (PB); na quinta (20), será a vez de encarar o Fortaleza, na capital cearense e no domingo (23), fecha a série contra o KTO/Minas, em Belo Horizonte (MG). A outra ótima notícia foi o retorno do armador Dontrell Brite, que aguarda a regularização da documentação pra estrear nesse NBB...
Momento Maguila – Basquete Sub-12 da Luso
O SALVE de hoje vai pra molecada do Basquete Sub-12 da Luso, que conquistou o título do Campeonato LBC da Categoria, ao vencer o time do Tupã Monstrinho, no domingo (16), pelo placar de 75 a 38. Um grande abraço pro Lucas Vigela, Rafael, Daniel, Vitinho, Gustavo, Bernardo, Corotti, Pedro, João Pedro, Lucas Dionízio, Enzo e Artur. O cestinha da decisão foi o Bernardo Pegoraro, que anotou 12 pontos.
Assista os conteúdos e se INSCREVA no Canal DU MAUAD TV no Youtube
Contato : @dumauadtv (Instagram) dumauadesportes@gmail.com