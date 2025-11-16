

O vereador Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, afirmou que o atual governo tem olhado com atenção para a educação. “Com a prefeita Suéllen Rosim, estamos tendo esse olhar feminino na gestão, que vê os detalhes, e tem esse cuidado com as obras. Mais uma escola que foi entregue e ficou muito bonita, no nível que os nossos servidores e alunos merecem, parabéns a todos que estiveram envolvidos na construção da escola”, disse.



O vereador Manoel Losila, que é da região da Vila Falcão e Vila Giunta, também enalteceu a reinauguração. “Desde que assumi o mandato de vereador, uma das nossas prioridades era ver essa escola recuperada. O prédio antigo foi demolido, uma escola nova foi construída,, acompanhei todas as etapas da obra e agradeço aqui o compromisso da prefeita Suéllen Rosim e de todos que participaram desse processo. Os pais e as crianças merecem um espaço adequado como esse que agora foi finalizado e devidamente entregue para a nossa população”, lembrou.



A família de Apparecida Pezzatto foi representada pelas filhas Patrícia, Renata e Elizabeth. No discurso, Renata falou sobre o legado de ensino da mãe. “A nossa mãe faleceu há 45 anos, mas o seu legado foi o amor pela educação. Dedicou toda a sua vida ao magistério, e ver a escola que leva seu nome ser reinaugurada nos traz muita emoção”, comentou. Daniele Martins Portela, mãe de aluno, falou em nome da comunidade escolar. “A conclusão da obra era aguardada por todos, os pais acompanharam a construção e estamos felizes pois é um avanço muito importante para as nossas crianças”, concluiu.