A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, reinaugurou nesta sexta-feira (14) a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Apparecida Pereira Pezzatto, na Vila Giunta. Participaram da cerimônia a prefeita Suéllen Rosim, o secretário da Educação, Nilson Ghirardello, secretários, vereadores, servidores e moradores da região.
A Emei Apparecida Pereira Pezzatto estava com a estrutura precária e foi demolida, e na mesma área um novo prédio foi construído. Durante o período das obras, a escola funcionou de maneira provisória em outro imóvel, na mesma região. Com a reinauguração, a oferta de vagas será ampliada, pois a escola vai aumentar a capacidade de 70 para 180 vagas de educação infantil em período integral.
A obra foi executada pela empresa Panico Materiais e Construções Eireli ME, com investimento total de R$ 5.462.287,66, com recursos próprios do município. A escola possui estrutura física moderna e devidamente planejada, com salas de aulas amplas, berçários, sanitários, cozinha, refeitório, diretoria, secretaria, almoxarifados, pátio para recreação e playground.
A prefeita Suéllen Rosim comentou que a entrega mostra o compromisso do município em oferecer educação de qualidade para as crianças. “Estamos trabalhando muito para reduzir a fila de espera, o que já vem acontecendo, e também oferecer escolas em melhores condições para os alunos, os professores e servidores. Aos poucos, estamos chegando em todas as unidades, e a entrega de um prédio novo mostra o nosso compromisso em seguir avançando para dar as condições que as nossas crianças precisam”, afirmou.
Para o vice-prefeito Orlando Costa Dias, a escola representa um avanço para a região. “Estou acompanhando esse trabalho de ampliação das vagas e modernização das escolas, com o comando da prefeita Suéllen Rosim e do secretário Nilson Ghirardello. Destacamos que muitos profissionais se empenharam para que esta obra fosse concluída", avaliou.
O secretário da Educação, Nilson Ghirardello, destacou o trabalho da equipe para viabilizar mais uma escola. “Ampliamos a nossa oferta de vagas nesta região, a escola já existia, mas agora ficará em um prédio novo, com melhores condições de trabalho para os nossos professores e servidores com os alunos. Mais do que uma obra, é a concretização de sonhos uma entrega como essa, são muitas pessoas que participam”, frisou.
O vereador Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, afirmou que o atual governo tem olhado com atenção para a educação. “Com a prefeita Suéllen Rosim, estamos tendo esse olhar feminino na gestão, que vê os detalhes, e tem esse cuidado com as obras. Mais uma escola que foi entregue e ficou muito bonita, no nível que os nossos servidores e alunos merecem, parabéns a todos que estiveram envolvidos na construção da escola”, disse.
O vereador Manoel Losila, que é da região da Vila Falcão e Vila Giunta, também enalteceu a reinauguração. “Desde que assumi o mandato de vereador, uma das nossas prioridades era ver essa escola recuperada. O prédio antigo foi demolido, uma escola nova foi construída,, acompanhei todas as etapas da obra e agradeço aqui o compromisso da prefeita Suéllen Rosim e de todos que participaram desse processo. Os pais e as crianças merecem um espaço adequado como esse que agora foi finalizado e devidamente entregue para a nossa população”, lembrou.
A família de Apparecida Pezzatto foi representada pelas filhas Patrícia, Renata e Elizabeth. No discurso, Renata falou sobre o legado de ensino da mãe. “A nossa mãe faleceu há 45 anos, mas o seu legado foi o amor pela educação. Dedicou toda a sua vida ao magistério, e ver a escola que leva seu nome ser reinaugurada nos traz muita emoção”, comentou. Daniele Martins Portela, mãe de aluno, falou em nome da comunidade escolar. “A conclusão da obra era aguardada por todos, os pais acompanharam a construção e estamos felizes pois é um avanço muito importante para as nossas crianças”, concluiu.
Participaram da reinauguração a prefeita Suéllen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, os secretários da Educação, Nilson Ghirardello; de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Governo, Renato Purini; de Cultura, Roger Barude; de Assistência Social, Lúcia Rosim; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca; de Habitação, Anderson Prado; de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues; de Serviços Urbanos, Jorge Luis de Souza; de Saúde, Márcio Cidade Gomes; da Fazenda, Everson Demarchi; e de Comunicação e Eventos, Carlos Agra; o chefe de Gabinete, Leonardo Marcari, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, o presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), João Carlos Viegas, e o presidente da Cohab, Everton Basílio.
Também estiveram presentes os vereadores Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, Cabo Helinho, vice-presidente da Câmara, Arnaldo Ribeiro, Manoel Losila, Sandro Bussola e Marcelo Afonso, o ex-vereador Fabiano Mariano, a secretária-adjunta da Educação, Jucemara Patriarca, a coordenadora de Políticas para Educação Infantil, Luciane Ubeda Nefersan dos Santos, a gerente pedagógico de Educação Infantil, Ana Cláudia da Silva Pereira, e a diretora substituta da unidade escolar, Rosemary Veridiana Cardozo.
Na última semana, a prefeitura já tinha inaugurado a Emeii Luís Carlos Venturini, no Núcleo Fortunato Rocha. Agora, com a reinauguração da Emei Apparecida Pereira Pezzatto, o prédio que abrigou provisoriamente a escola será reformado e entregue no começo do ano que vem, sendo uma nova unidade, a Emeii Padre Carlos Antonio Pessoa.