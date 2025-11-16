A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Aprovação de Projetos, realizou nesta sexta-feira (14) uma ação de orientação e fiscalização de placas de propagandas em espaços irregulares, como calçadas, postes, árvores, canteiros, entre outros. A ação foi nas avenidas Duque de Caxias, Nações Unidas e Orlando Ranieri, e teve como objetivo fazer a orientação de comerciantes e prestadores de serviços, notificando sobre a necessidade de retirada da publicidade. Cerca de 60 placas foram recolhidas, com o apoio da Secretaria de Infraestrutura. Em casos de reincidência, a pasta faz a aplicação da autuação, com multa.

A Lei Municipal 7.181/2019 define que as calçadas devem estar desobstruídas. Além disso, a colocação de cartazes, faixas, placas, propagandas ou mercadorias só podem ser colocadas em postes, viadutos, pontes, monumentos públicos, edifícios públicos, entre outros, com autorização expressa. Em qualquer outra situação, a colocação é irregular. Outras ações deverão ser realizadas em mais regiões do município.