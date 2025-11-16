Um clássico do futebol amador bauruense definiu o primeiro finalista da 13ª Copa Semel. Em uma manhã chuvosa de domingo (16), no Estádio Mirante Ferroviário, Parquinho e Redentor protagonizaram uma partida intensa, equilibrada e digna do peso de suas camisas. No tempo regulamentar, o duelo terminou empatado em 1 a 1: o gol do Parquinho foi marcado pelo zagueiro Saroa, enquanto o atacante Borebi deixou tudo igual na segunda etapa. Com a igualdade, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Nikito, que defendeu a última penalidade e garantiu o Redentor na final.

O Parquinho abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, em um lance improvável. O zagueiro Saroa arriscou uma cobrança de falta do meio-campo e viu a bola quicar no gramado molhado, enganando Nikito e morrendo no fundo da rede. A vantagem deu tranquilidade ao time do Parque Vista Alegre, que já ostentava números expressivos na competição, com quatro partidas sem sofrer gols e um sistema defensivo sólido.

Após o gol, o Redentor buscou a reação ainda na primeira etapa, arriscando finalizações de longa distância devido ao campo pesado pela chuva. Mesmo assim, o Parquinho terminou o primeiro tempo com leve domínio e a vantagem mínima, ficando mais próximo da vaga.