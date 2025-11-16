Um clássico do futebol amador bauruense definiu o primeiro finalista da 13ª Copa Semel. Em uma manhã chuvosa de domingo (16), no Estádio Mirante Ferroviário, Parquinho e Redentor protagonizaram uma partida intensa, equilibrada e digna do peso de suas camisas. No tempo regulamentar, o duelo terminou empatado em 1 a 1: o gol do Parquinho foi marcado pelo zagueiro Saroa, enquanto o atacante Borebi deixou tudo igual na segunda etapa. Com a igualdade, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Nikito, que defendeu a última penalidade e garantiu o Redentor na final.
O Parquinho abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, em um lance improvável. O zagueiro Saroa arriscou uma cobrança de falta do meio-campo e viu a bola quicar no gramado molhado, enganando Nikito e morrendo no fundo da rede. A vantagem deu tranquilidade ao time do Parque Vista Alegre, que já ostentava números expressivos na competição, com quatro partidas sem sofrer gols e um sistema defensivo sólido.
Após o gol, o Redentor buscou a reação ainda na primeira etapa, arriscando finalizações de longa distância devido ao campo pesado pela chuva. Mesmo assim, o Parquinho terminou o primeiro tempo com leve domínio e a vantagem mínima, ficando mais próximo da vaga.
A partida mudou de panorama na segunda etapa, quando o Parquinho ficou com um jogador a menos. Com superioridade numérica, o Redentor passou a pressionar e levou perigo em bolas paradas com Bagagi e Placca, um dos nomes mais regulares da equipe no campeonato. O empate veio em jogada construída pelo lado do campo: Borebi apareceu na área e completou para o gol, chegando ao seu segundo tento nas fases eliminatórias da Copa Semel.
O duelo seguiu tenso até o fim, com chances para os dois lados e cautela das equipes, que sabiam que qualquer erro poderia custar a classificação. Com o empate em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis — cenário em que os goleiros Nikito (Redentor) e Rafael (Parquinho) poderiam se tornar protagonistas.
Nas cobranças, o Parquinho desperdiçou três penalidades: uma para fora, outra na trave, e a última defendida por Nikito. O Redentor também perdeu duas cobranças — uma para fora e outra defendida por Rafael — mas venceu por 5 a 4 no agregado, garantindo vaga em sua segunda final em três anos.
Com o resultado, o time do Jardim Redentor aguarda o vencedor do confronto entre Unidos do Tangarás e Independência, que se enfrentam no próximo domingo (23), também no Estádio Mirante Ferroviário. O Independência defende o título de atual campeão, enquanto o Tangarás chega invicto e dono da melhor campanha da fase de grupos.