Bauru, assim como várias regiões do Estado de São Paulo, amanheceu neste domingo (16) com uma chuva fraca e sem ventos. Mas, até terça-feira (18), há riscos de chuvas fortes. A Defesa Civil pede para que as pessoas tenham cuidado e evitem circular por áreas que costumam inundar na cidade.

A passagem de uma frente fria deve causar temporal com granizo, raios e rajadas de vento acima de 70 km/h, em diversas regiões do estado de São Paulo entre este domingo (16) e terça-feira (18), de acordo com a Defesa Civil estadual.

No domingo, a frente fria atua com maior intensidade no Sul do Brasil, mas seus efeitos já devem ser sentidos no Sudeste, com pancadas de chuva.