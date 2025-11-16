O horário de administração de um medicamento pode determinar a eficácia do tratamento. A cronofarmacologia é um ramo da farmacologia que estuda como os efeitos dos medicamentos variam de acordo com nossos ritmos biológicos. A informação é do jornal "El Tiempo"

Existem diferentes tipos de ritmos: os circadianos que se repetem a cada 24 horas; infradianos que se estendem por mais de 24 horas; e os ultradianos, de 24 horas.

A existência desses ciclos diários é particularmente relevante no tratamento de doenças crônicas, em que os medicamentos precisam entrar no organismo e fazer efeito de acordo com uma dosagem específica: a cada 8h, 12h, ao acordar ou após o jantar.