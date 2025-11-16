Quando o assunto é limpeza, o banheiro costuma ser o primeiro ambiente que vem à mente. Mas o que pouca gente imagina, é que existem outros pontos da casa que concentram muito mais micro-organismos e estão bem longe da pia ou do vaso sanitário.
Segundo Aline Graciele Silva de Lima, especialista em limpeza da Maria Brasileira, diversos objetos e superfícies do dia a dia acumulam sujeira, gordura e umidade suficientes para se tornarem verdadeiros criadouros de bactérias.
Um dos campeões nesse ranking é a cozinha, especialmente a esponja de lavar louça. Por ficar constantemente úmida e em contato com resíduos de alimentos, ela se transforma em um ambiente perfeito para o crescimento de fungos e bactérias.
"O ideal é trocá-la semanalmente e deixá-la secar completamente após o uso. Outra dica importante é higienizá-la regularmente com água quente ou deixá-la imersa por alguns minutos em uma solução de água sanitária e água, na proporção de uma colher de sopa para cada litro", alerta Aline.
Outro item frequentemente esquecido é o pano de prato. Muitas pessoas o utilizam para secar louças, limpar superfícies e até as mãos, um hábito que multiplica os germes rapidamente.
"Use panos diferentes para cada finalidade, troque-os com frequência e lave-os com sabão e alvejante, preferencialmente em água quente", orienta a especialista.
Os tapetes também merecem atenção especial. Eles acumulam poeira, células mortas e micro-organismos trazidos nos calçados. Em ambientes com pets, a concentração de sujeira é ainda maior.
A recomendação de Aline é aspirar os tapetes com frequência e realizar lavagens periódicas com produtos específicos, garantindo a eliminação de ácaros e odores.
O controle remoto e o celular também entram na lista dos itens mais contaminados da casa.
"Tocamos neles inúmeras vezes por dia, inclusive durante as refeições, e raramente lembramos de limpá-los. A solução é simples: um pano de microfibra levemente umedecido com álcool isopropílico é suficiente para remover sujeira e eliminar boa parte dos germes", diz Aline.
Manter a casa livre dos vilões invisíveis não exige esforço extremo, mas constância. A limpeza frequente desses pontos é essencial para a saúde e o bem-estar de todos que compartilham o ambiente.
"Os cômodos limpos reduzem riscos de alergias, infecções e doenças respiratórias, além de promoverem uma sensação de conforto e tranquilidade", finaliza.
Contaminação pela casa
Outro ponto é o interruptor de luz, que pode acumular uma quantidade surpreendente de bactérias. De acordo com a especialista, ele deve ser limpo com um pano macio e produtos neutros, sempre com o cuidado de não deixar o local úmido.
O mesmo vale para maçanetas e puxadores, que entram em contato constante com as mãos e devem ser higienizados diariamente, especialmente em casas com grande circulação de pessoas.
Há ainda o teclado do computador e o mouse, que podem acumular sujeira invisível entre as teclas e superfícies. "Para mantê-los limpos sem risco de dano, passe primeiro um pano seco para remover a poeira e, em seguida, um pano levemente umedecido com desinfetante neutro, evitando excesso de líquido", indica Aline.
Outros pontos que merecem atenção
Escovas de dentes e seus copos - A boca tem centenas de microrganismos, que podem passar para a escova de dente quando a gente usa. Bactérias como estafilococos, coliformes, pseudomonas, levedura, intestinal e até fecais podem ficar na escova de dente. O estudo garantiu que 80% das escovas de dente examinadas tinham milhões de microrganismos que podem fazer mal para a saúde. Por isso, trocar a escova de dente a cada três meses e guardá-la em um lugar seco e limpo é tão importante.
Chão - Quem nunca deixou cair um pedaço de comida no chão e pegou de volta, achando que não tinha problema? Mas isso pode ser perigoso, viu?! O chão da nossa casa é um dos lugares com mais bactérias. Inclusive, muitos deles vêm da rua com os nossos sapatos. E os especialistas alertam que os microrganismos precisam só de dez segundos para "colonizar" um pedaço de comida que cai no chão. Por isso, varra e passe pano no chão todos os dias e, sempre que possível, use um produto de limpeza capaz de eliminar bactérias durante a faxina.
Tábuas para cortar - De acordo com o estudo, até 20% das infecções alimentares acontecem dentro de casa, e os germes que causam isso podem estar nas tábuas para cortar alimentos. A dica é lavar as tábuas muito bem após o uso, com água corrente, detergente e esponja. Depois, secá-las por completo e guardá-las em um local apropriado.