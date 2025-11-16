Quando o assunto é limpeza, o banheiro costuma ser o primeiro ambiente que vem à mente. Mas o que pouca gente imagina, é que existem outros pontos da casa que concentram muito mais micro-organismos e estão bem longe da pia ou do vaso sanitário.

Segundo Aline Graciele Silva de Lima, especialista em limpeza da Maria Brasileira, diversos objetos e superfícies do dia a dia acumulam sujeira, gordura e umidade suficientes para se tornarem verdadeiros criadouros de bactérias.

Um dos campeões nesse ranking é a cozinha, especialmente a esponja de lavar louça. Por ficar constantemente úmida e em contato com resíduos de alimentos, ela se transforma em um ambiente perfeito para o crescimento de fungos e bactérias.