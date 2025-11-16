Nos últimos anos, a comida natural para cachorro tem ganhado cada vez mais destaque entre os tutores. Isso porque, de acordo com os especialistas, ela possui muitos benefícios para a saúde dos pets.

A comida natural pode ser benéfica para os pets se for preparada corretamente e com orientação veterinária, pois pode oferecer ingredientes frescos e evitar aditivos artificiais.

No entanto, é fundamental um acompanhamento profissional para garantir que a dieta seja completa, equilibrada e adequada às necessidades específicas de cada animal. Sem essa supervisão, a comida pode levar a desequilíbrios nutricionais graves e riscos à saúde.