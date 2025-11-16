Nos últimos anos, a comida natural para cachorro tem ganhado cada vez mais destaque entre os tutores. Isso porque, de acordo com os especialistas, ela possui muitos benefícios para a saúde dos pets.
A comida natural pode ser benéfica para os pets se for preparada corretamente e com orientação veterinária, pois pode oferecer ingredientes frescos e evitar aditivos artificiais.
No entanto, é fundamental um acompanhamento profissional para garantir que a dieta seja completa, equilibrada e adequada às necessidades específicas de cada animal. Sem essa supervisão, a comida pode levar a desequilíbrios nutricionais graves e riscos à saúde.
ULTRAPROCESSADA
Enquanto as rações são ultraprocessadas e frequentemente feitas de cereais pouco digestíveis, a alimentação natural utiliza ingredientes frescos e de origem natural.
Isso inclui carnes desossadas, legumes, verduras e cereais de alta qualidade, todos de fácil digestão. Além disso, não possuem aditivos artificiais e não passam por processamentos que possam ser prejudiciais ao animal.
Essa abordagem preserva a biodisponibilidade dos nutrientes e a apetibilidade natural do alimento, oferecendo ao cachorro uma dieta rica em nutrientes essenciais, sabores e texturas que são fundamentais para sua saúde e bem-estar.
Com isso, o animal desfruta de uma alimentação segura, completa e balanceada, que promove uma melhor qualidade de vida.
SOBRAS
Mas o tutor não deve confundir alimentação natural com sobras de comida humana. Pelo contrário, a comida natural para cães é formulada por médicos veterinários e preparada por especialistas para atender especificamente às necessidades nutricionais dos cães.
Assim, esses profissionais garantem o equilíbrio adequado de vitaminas e minerais essenciais. Tudo isso sem a inclusão de temperos ou ingredientes que possam ser tóxicos para os pets.
Qual a diferença entre a alimentação natural e caseira?
A alimentação natural é uma prática que vem ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo afora. Além de ser mais atraente para o seu animal de estimação, a alimentação natural atende todas as necessidades nutricionais do seu pet. Mas atenção: alimentação natural não é igual a alimentação caseira.
A alimentação natural é uma dieta formulada por um veterinário ou zootecnista, balanceada e composta por ingredientes minimamente processados, contendo níveis adequados de nutrientes para o pet se manter saudável. Ela pode ser eficaz tanto para gatos, quanto para cachorros.
A alimentação natural pode ser feita com carnes, vísceras, ovo, legumes e ingredientes minimamente processados, sejam eles cozidos ou crus - tudo dependerá da dieta que for prescrita para o seu pet.
Enquanto a alimentação caseira está relacionada a oferecer sobras e alimentos de "humanos" para os pets, a alimentação natural tem a ver com o preparo de alimentos exclusivos para o seu bichinho.
A alimentação caseira não possui balanceamento correto de alimentos e nutrientes, além de existir a possibilidade de que ela contenha ingredientes, temperos e gorduras que não farão bem ao seu amigo. Ela poderá até saciar o seu pet, mas não estará nutrindo-o de acordo com o que o organismo do bichinho precisa.
Como fazer de forma segura
Consulte um veterinário: É essencial buscar a orientação de um veterinário ou zootecnista especializado em nutrição de pets para criar um plano alimentar seguro e completo.
Evite restos de comida: Não dê restos de mesa ou refeições improvisadas, que não foram preparadas especificamente para o seu pet.
Prepare com cuidado: Certifique-se de que os ingredientes sejam de qualidade, que não sejam utilizados temperos, sal, açúcar, cebola ou alho, e que a comida seja cozida e preparada de forma segura.
Riscos e cuidados importantes
Desequilíbrio nutricional: Sem a proporção correta de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, a dieta pode causar deficiências ou excessos.
Alimentos tóxicos: Muitos alimentos comuns para humanos são perigosos para pets, como cebola, alho, chocolate, uvas e abacate.
Gordura ou tempero: Alimentos muito gordurosos ou condimentados podem causar problemas digestivos e de saúde.
Fontes não confiáveis: Receitas encontradas na internet podem estar desequilibradas e não são seguras para a saúde do animal.
Benefícios potenciais
Ingredientes frescos e naturais: Evita corantes e conservantes artificiais.
Personalização da dieta: Permite adaptar a alimentação para animais com alergias ou sensibilidades.
Variedade: Oferece um cardápio mais diversificado, o que pode aumentar o interesse do pet pela comida.
Maior controle: O tutor tem certeza da qualidade e procedência dos ingredientes.
Exemplos de receitas
1. Arroz com carne moída para cães
Ingredientes
1 xícara de arroz integral
300 g de carne moída (patinho ou frango)
1 cenoura ralada
1 batata doce pequena cozida e amassada
Modo de preparo
Cozinhe o arroz integral com água filtrada até ficar macio. Em uma panela, refogue a carne moída em fogo baixo até cozinhar completamente. Adicione a cenoura ralada e a batata doce amassada, misturando bem. Acrescente o arroz já cozido. Espere esfriar antes de servir ao pet. Esse alimento é uma excelente fonte de fibras, proteínas e nutrientes essenciais, contribuindo para uma digestão saudável e o fortalecimento da musculatura do seu pet.
2. Omelete canina com vegetais
Ingredientes
2 ovos cozidos e picados
1/2 xícara de brócolis cozido no vapor
1/2 cenoura ralada
Modo de preparo
Cozinhe os ovos e corte em pequenos pedaços. Cozinhe levemente os vegetais no vapor. Essa receita é uma excelente fonte de proteína, vitaminas e gorduras saudáveis, contribuindo para a saúde da pele e do pelo.
3. Frango com batata doce e abóbora
Ingredientes
300 g de peito de frango desfiado
Uma batata-doce média cozida e amassada
1/2 xícara de abóbora cozida e amassada
Modo de preparo
Cozinhe o frango e desfie. Cozinhe a batata-doce e a abóbora. Misture tudo. Fonte de energia saudável, rica em antioxidantes e vitaminas A e C, promovendo saúde intestinal e imunidade.