Uma em cada dez crianças e adolescentes no Brasil diz já ter recorrido a ferramentas de inteligência artificial generativa para falar sobre problemas pessoais ou emoções, segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil.

A pesquisa do Cetic.br analisa o comportamento digital na infância e adolescência. Foram entrevistadas 2.370 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, além dos seus pais ou responsáveis. As entrevistas foram feitas de março a setembro de 2025.

Os dados mostram que 65% da população dessa faixa etária já utilizou ferramentas de inteligência artificial por algum motivo. O principal uso da IA por crianças e adolescentes é para realização de pesquisas ou tarefas escolares.