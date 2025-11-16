No projeto de seu próprio apartamento, o arquiteto Bruno Moraes elaborou um móvel, bem ao lado da porta principal, que é um espaço para sentar-se, calçar e tirar os sapatos (e com nicho para guardá-los), além de conter um gaveteiro e dois ganchos para pendurar casacos e bolsas | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Cartão de visitas de muitas residências, o hall de entrada é o primeiro contato de quem adentra um imóvel e que, apesar de ser um ambiente de transição, exerce um papel muito importante no receber, acolher e preparar o olhar dos visitantes para o restante da casa.

Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, o hall pode assumir diferentes personalidades conforme o estilo de vida dos residentes. Não à toa, esse espaço tem sido cada vez mais valorizado nos últimos anos.