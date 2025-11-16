No projeto de seu próprio apartamento, o arquiteto Bruno Moraes elaborou um móvel, bem ao lado da porta principal, que é um espaço para sentar-se, calçar e tirar os sapatos (e com nicho para guardá-los), além de conter um gaveteiro e dois ganchos para pendurar casacos e bolsas | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci
Cartão de visitas de muitas residências, o hall de entrada é o primeiro contato de quem adentra um imóvel e que, apesar de ser um ambiente de transição, exerce um papel muito importante no receber, acolher e preparar o olhar dos visitantes para o restante da casa.
Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, o hall pode assumir diferentes personalidades conforme o estilo de vida dos residentes. Não à toa, esse espaço tem sido cada vez mais valorizado nos últimos anos.
"Cada vez mais os clientes optam por um espaço que acolha não só as visitas, mas os próprios moradores em suas rotinas", comenta. Em vista disso, ele elencou cinco ideias inspiradoras a partir de seus projetos:
FUNCIONAL
Para começar, o profissional tem apreço por incluir soluções inteligentes de marcenaria como bancos embutidos, armários discretos, cabideiros, ganchos e sapateiras, que tornam o dia a dia mais prático.
Pautado no bem-estar, o arquiteto Bruno Moraes concebeu chapelarias nos ambientes com o propósito de receber com praticidade e ordem | Projetos BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci
"É o primeiro ponto de apoio quando se chega ou se sai de casa. A marcenaria planejada ajuda a manter tudo organizado, especialmente para as famílias que precisam de espaço para mochilas, bolsas e calçados", explica Bruno.
COM DÉCOR MONOCROMÁTICO
Apoiado pelas tendências atuais, os halls monocromáticos chamam atenção pela elegância e impacto. Para o arquiteto, trabalhar uma única cor em diferentes intensidades, texturas e acabamentos resulta em ambientes mais acolhedores e cheios de personalidade.
Tons de verde oliva, terracota, azul petróleo e mostarda estão super em alta e vêm conquistando os moradores através do equilíbrio entre materiais e superfícies.
Entregando uma volumetria interessante para as entradas, o arquiteto Bruno Moraes une pintura e marcenaria para uma bela integração visual | Projetos BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci
"As cores têm o poder de despertar emoções e definir o clima da casa. Quando usamos tonalidades mais intensas, balanceamos com materiais naturais, iluminação indireta e texturas suaves", complementa Bruno.
COM PEÇAS AFETIVAS
Também há quem prefira transformar o hall em um ambiente que conte histórias, seja através de fotos de família, lembranças de viagem, obras artesanais ou objetos de valor sentimental que ajudam a compor uma entrada mais pessoal e significativa.
Logo na entrada, a decoração ousada e autêntica reflete os gostos e a personalidade da família, causando uma boa primeira impressão. As peças devidamente posicionadas pelo arquiteto Bruno Moraes são do acervo construído pelo casal quando morou fora do Brasil | Projeto BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci
"É bonito quando o morador se vê representado logo na entrada por meio peças afetivas que quebram a rigidez tradicional e adicionam identidade. Às vezes, um móvel antigo, uma escultura herdada ou um quadro especial são suficientes para estabelecer uma conexão emocional", diz.
CAMUFLADO
Entre outras soluções contemporâneas, investir em um hall camuflado ou mimetizado é uma alternativa que prioriza a estética clean e contínua.
Nessa proposta, a área se integra visualmente com paredes ou a marcenaria, concebendo efeitos de unidade e fluidez. "Ele pode ser obtido através de portas mimetizadas, painéis de madeira e acabamentos uniformes", descreve o especialista.
Utilizar marcenaria para camuflar áreas em casa é uma estratégia para um visual limpo e ainda mais agradável. Neste duplex, o arquiteto Bruno Moraes desenvolveu uma porta que pode esconder a escada ou o móvel da entrada | Projeto BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci
Bruno recomenda o hall camuflado como solução para apartamentos compactos, já que a integração visual amplia a percepção de espaço, como também favorece projetos minimalistas, nos quais a sobriedade é objetivo principal.
LOCAIS QUE SE INTEGRAM
Outra forma de valorizar está centrada nos halls que extrapolam seu papel convencional e passam a se conectar a outros ambientes. Exemplo disso é o ambiente que divide espaço com uma adega, uma poltrona de leitura, ou até um home office compacto, ampliando sua utilidade sem comprometer a finalidade.
Em alguns casos, os clientes pedem um cantinho diferente e é preciso aproveitar cada centímetro | Projetos BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci e Luis Gomes
"Quando o layout permite e o morador deseja, procuramos transformar o hall em uma extensão da casa. Ele pode ter uma função híbrida como apoio de trabalho, área para degustação de vinhos ou um canto de descanso. É uma forma de aproveitar ao máximo o layout e trazer vida a um ambiente que antes era apenas de passagem", finaliza Bruno Moraes.