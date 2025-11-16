Na noite deste sábado (15), o Bauru Basket entrou em quadra no ginásio Panela de Pressão e venceu o Vasco da Gama pelo placar de 77 x 54. A partida foi válida por mais uma rodada do NBB Caixa.
O Dragão controlou o confronto do início ao fim - e duas estatísticas provam que a defesa intensa e a atuação coletiva no ataque foram fundamentais para o triunfo: foram 29 assistências e 14 roubos de bola para os donos da casa, contra apenas nove e cinco dos visitantes, respectivamente.
“Nós sempre temos uma coisa ou outra para corrigir. Mas gostei da postura da equipe hoje, principalmente na defesa. Entramos muito mais intensos do que no jogo contra o Botafogo. A partir disso, conseguimos correr melhor a quadra e ter uma leitura mais clara no ataque”, destacou o técnico Paulo Jaú.
O cestinha da noite foi o pivô Andrezão, autor de 18 pontos — muitos deles em enterradas que incendiaram a torcida — além de sete rebotes. Pedro Infante também se destacou, com 15 pontos, seis rebotes e três assistências. Matheus Eugeniusz distribuiu 11 assistências, somou oito pontos e três rebotes, enquanto Gustavo Santana contribuiu com 11 pontos, três rebotes e duas assistências. Pelo lado vascaíno, Alê e Gustavo Basílio anotaram 11 cada.
Sequência
Com o resultado positivo, Bauru sobe para a 9ª colocação do NBB, agora com 55,6% de aproveitamento (cinco vitórias e quatro derrotas). O Vasco, por sua vez, chega à nona derrota seguida e segue na lanterna da competição.
Agora, o Dragão arruma as malas para uma sequência de três jogos fora de casa: na próxima terça-feira (18), o adversário será a Unifacisa, em Campina Grande (PB); na quinta (20), será a vez de encarar o Fortaleza, na capital cearense; e no domingo (23), fecha a série contra o KTO/Minas, em Belo Horizonte (MG).
“Estamos felizes por essas duas vitórias seguidas em casa. Mas, em um campeonato competitivo como o NBB, precisamos beliscar também os jogos fora. Vamos fazer de tudo para não voltar com a bagagem vazia”, completou Jaú.
O MVP voltou!
A noite também marcou o reencontro da torcida bauruense com o armador Dontrell Brite. Anunciado como reforço na última quarta-feira (9), o norte-americano acompanhou a partida das arquibancadas, pois ainda aguarda a regularização de seus documentos junto à FIBA para poder estrear.