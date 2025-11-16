Com uma rica combinação de história, cultura, paisagens e gastronomia, a Espanha é um destino que conquista as pessoas. Mas, para que a viagem dos sonhos não se transforme em dor de cabeça, é fundamental organizar cada detalhe com antecedência.
Segundo Renata Barbalho, CEO e fundadora da Espanha Fácil, empresa especializada em consultoria de imigração, o planejamento é essencial não só para otimizar o tempo e o orçamento, mas também para evitar imprevistos com documentação, vistos e exigências locais.
"Mesmo para turistas, é importante estar atento às exigências atualizadas e entender melhor as possibilidades que o país oferece, seja para quem vai a passeio, estudar ou pensar em uma mudança de vida", orienta.
Os brasileiros podem viajar para a Espanha como turistas por até 90 dias sem a necessidade de visto, porém Renata ressalta que é fundamental cumprir certos requisitos obrigatórios para garantir a entrada no país.
"É preciso apresentar um passaporte com no mínimo 3 meses de validade restante, comprovante de alojamento, como reserva de hotel ou carta convite emitida pelas autoridades espanholas, prova de meios econômicos suficientes para a estadia, pode ser dinheiro em espécie, extratos bancários ou cartões de crédito internacionais, e a passagem de retorno. Apesar dos turistas geralmente não precisarem mostrar exames médicos ou comprovantes de vacinação para entrar na Espanha, é importante estar atento às normas sanitárias vigentes. O seguro viagem com cobertura mínima de €30.000 é recomendado para garantir assistência médica em casos de emergência", comenta.
ONDE IR
VALÊNCIA - PRAIA DE MALVARROSA
Localizada na costa leste da Espanha, Valência é o destino ideal para quem busca sol, mar e cultura. A Praia de Malvarrosa é um dos grandes destaques: extensa, com areias claras e excelente infraestrutura, é perfeita para relaxar ou praticar esportes ao ar livre. Além do litoral, a cidade oferece atrações como a futurista Cidade das Artes e das Ciências.
GRANADA - MIRADOR DE SAN NICOLÁS
No sul do país, Granada impressiona por sua arquitetura mourisca e atmosfera única. O ponto alto é o Mirador de San Nicolás, de onde se tem uma das vistas mais bonitas da Alhambra com as montanhas da Sierra Nevada ao fundo, especialmente ao pôr do sol.
SEVILHA - ALCÁZAR E PRAÇA DA ESPANHA
Berço do flamenco e da cultura andaluza, Sevilha é uma das cidades mais autênticas da Espanha. O Real Alcázar, palácio com influências islâmicas, góticas e renascentistas, é uma verdadeira obra-prima arquitetônica. Já a Praça da Espanha encanta com sua imponência, canais e detalhes cerâmicos, perfeita para uma caminhada ou passeio de barco.
MADRI
Museu do Prado e Parque do Retiro Moderna, intensa e culturalmente rica, a capital espanhola merece um tempo generoso no roteiro. Dois destaques imperdíveis são o Museu do Prado, que abriga obras-primas de artistas como Goya, Velázquez e El Bosco, e o Parque do Retiro, ideal para caminhar, andar de barco ou simplesmente relaxar em meio à natureza.
SAGRADA FAMÍLIA E PARQUE GÜELL
Barcelona é uma das cidades mais visitadas da Europa. O local abriga duas obras-primas de Antoni Gaudí, a Sagrada Família, imponente basílica que impressiona pela riqueza de detalhes e simbolismo, e o Parque Güell, um espaço encantador com mosaicos coloridos, formas orgânicas e vistas panorâmicas da cidade. Um destino que combina arte, história e arquitetura.