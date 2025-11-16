Com uma rica combinação de história, cultura, paisagens e gastronomia, a Espanha é um destino que conquista as pessoas. Mas, para que a viagem dos sonhos não se transforme em dor de cabeça, é fundamental organizar cada detalhe com antecedência.

Segundo Renata Barbalho, CEO e fundadora da Espanha Fácil, empresa especializada em consultoria de imigração, o planejamento é essencial não só para otimizar o tempo e o orçamento, mas também para evitar imprevistos com documentação, vistos e exigências locais.

"Mesmo para turistas, é importante estar atento às exigências atualizadas e entender melhor as possibilidades que o país oferece, seja para quem vai a passeio, estudar ou pensar em uma mudança de vida", orienta.