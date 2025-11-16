São Roque será palco de uma verdadeira viagem à terra do fado, dos sabores marcantes e das tradições lusitanas de 20 a 23 de novembro.
Pela primeira vez no interior paulista, o Portugal Fest chega à cidade trazendo toda a magia de um evento consagrado há mais de uma década na capital.
O festival promete transformar o Recanto da Cascata em um pedacinho de Portugal, com quatro dias de festa com gastronomia, músicas e danças típicas, artesanato e muita animação - e o melhor: com entrada gratuita.
Mais do que um evento, o Portugal Fest é uma imersão cultural. O espaço será totalmente ambientado para recriar o clima acolhedor das cidades portuguesas, convidando o público a saborear pratos tradicionais, brindar com bons vinhos e se emocionar ao som de fados e ritmos folclóricos. É uma celebração que valoriza e preserva as raízes da herança portuguesa, reunindo gerações em torno da arte, cultura e boa mesa.
Entre os restaurantes já confirmados estão Manteigaria Portuguesa, Tasca da Esquina, Rancho 53, Mila Vieira, Marialva e os chefs Ana de Assis e Julio Cardoso, que servirão delícias como Bacalhau à Brás, Leitão a Bairrada, Polvo a Lagareiro, Bacalhau com Natas, Arroz de Pato, Bifanas, Arroz de Linguiça, Arroz de Cordeiro, Batata à Zé do Pipo e Camarão ao Champagne.
Não faltarão ainda os irresistíveis Bolinhos de Bacalhau e Alheiras, os maravilhosos Pasteis de Belém, Baba de Camelo, entre outros doces típicos, vinhos portugueses e chopp Germânia, para completar a experiência gastronômica.
A programação musical promete embalar o público com shows de Ciça Marinho e seu Trio de Fado, Trio de Fado com Letícia Ferreira, Fadista Ana Carla Lemos, Banda Alma Lusíada, grupo Lisboa em Três Tons e Quintal do Samba, além de apresentações de Ranchos Folclóricos Portugueses como o Grupo Lusitano de São Paulo, e oficinas de danças tradicionais, onde todos poderão aprender passos e coreografias que atravessam gerações.
O evento também contará com uma Feira Criativa, com espaço dedicado a marcas autorais, artistas e artesãos que apresentarão criações cheias de identidade, propósito e afeto.
Peças de design independente, joias, acessórios, moda e artigos de decoração estarão à venda, valorizando o trabalho manual e o consumo consciente. Entre as marcas já confirmadas estão Geomectra Joias, Caco Kids, Cafofo Crochê, Paralelo 23 – Souvenirs, Luciana Pontes Joias, Ateliê Carol Lucatelli, Moní Óculos e Artes da Ma com a cortiça portuguesa.
As famílias com crianças também terão um motivo especial para participar, pois o festival terá um espaço de recreação infantil comandado pela equipe do Circus Soul, que levará ao evento uma programação divertida com brincadeiras, jogos, e muita interatividade.
Com o apoio da Prefeitura de São Roque e do prefeito Guto Issa, além de parceiros como Cervejaria Germânia, Studio Caan e Cidadania de Portugal, o Portugal Fest chega à sua primeira edição no interior do Estado prometendo encantar moradores e turistas com o melhor da experiência portuguesa.
Vinícolas e Gastronomia
Rota do Vinho: Explore as diversas vinícolas da região, como a XV de Novembro e a Góes, para degustar vinhos e conhecer a produção local.
Vila Don Patto: Um centro gastronômico com influência portuguesa e italiana, ideal para quem busca um bom restaurante.
Cantinas: Experimente a culinária local em cantinas como a Tialina, famosa pelos pratos com alcachofra.
Quinta do Olivardo: Conheça o local, prove os quitutes portugueses e o famoso pastel de nata.
Aventura, história e cultura
Festa típica portuguesa (Foto: Divulgação)
Ski Mountain Park: Um parque com diversas atividades como esqui na grama, tobogã, arvorismo e pista de patinação no gelo.
Recanto da Cascata: Um parque natural com trilhas e cachoeiras para relaxar em contato com a natureza.
Morro do Saboó: Um mirante com vista deslumbrante da cidade, acessível por trilha ou carro em dias claros.
Morro do Cruzeiro: Local de grande importância religiosa, oferece uma vista panorâmica da cidade e conta com uma imagem do padroeiro São Roque.
Antiga Estação Ferroviária: Um ponto histórico da cidade, que também serve como acesso ao Morro do Cruzeiro.
Capela de Santo Antônio: Um tesouro arquitetônico com estilo colonial, que foi objeto de estudo de arquitetos renomados.
Brasital: Um local com valor histórico e arquitetônico para a cidade.
SERVIÇO
Data: 20, 21, 22 e 23 de novembro
Horário: a partir das 12h, todos os dias.
Local: Recanto da Cascata - São Roque/SP
Entrada gratuita