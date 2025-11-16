São Roque será palco de uma verdadeira viagem à terra do fado, dos sabores marcantes e das tradições lusitanas de 20 a 23 de novembro.

Pela primeira vez no interior paulista, o Portugal Fest chega à cidade trazendo toda a magia de um evento consagrado há mais de uma década na capital.

O festival promete transformar o Recanto da Cascata em um pedacinho de Portugal, com quatro dias de festa com gastronomia, músicas e danças típicas, artesanato e muita animação - e o melhor: com entrada gratuita.