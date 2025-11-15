15 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
NOS PÊNALTIS

Robinho brilha e classifica Gordinhos à final da Golden Master

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Zizo Alves
As semifinais da competição foram disputadas no Estádio Edmundo Coube
As semifinais da Copa Golden Master foram realizadas neste sábado (15), no estádio Edmundo Coube, com dois confrontos que definiram os finalistas da competição. As partidas mostraram o equilíbrio do torneio: nenhum dos quatro times conseguiu marcar gols no tempo regulamentar, e ambas terminaram empatadas em 0 a 0, sendo decididas nas cobranças de pênaltis. Barcelona e Gordinhos levaram a melhor e disputarão a decisão de forma inédita.

No primeiro confronto, Vitória e Barcelona brigaram pela primeira vaga na final. O time do Jardim Vitória havia se classificado em primeiro lugar no seu grupo, enquanto o Barcelona avançou na segunda posição. A partida foi equilibrada e terminou em 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Barcelona levou a melhor por 4 a 1 e garantiu a presença na final.

No segundo jogo da tarde, Gordinhos e 100 Gasparini se enfrentaram em um duelo de campanhas consistentes. O Gordinhos chegou às semifinais invicto, enquanto o Gasparini conquistou duas das três últimas edições da competição. A partida teve muita técnica e disputa intensa, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar gols no tempo regulamentar.

A decisão foi então para os pênaltis. Ambos os times contavam com goleiros experientes, mas a definição veio com Robinho, do Gordinhos. Após uma cobrança desperdiçada de cada lado, Robinho defendeu a última penalidade do Gasparini e, na sequência, converteu o último pênalti, garantindo a vaga histórica do Gordinhos na final.

A classificação é inédita: o Gordinhos, estreante na competição, chega à decisão invicto e pode conquistar o título sem sofrer nenhuma derrota. A equipe é comandada pelo técnico Rick Martins e conta na comissão técnica com Elias, Nescau e Osmar, nomes conhecidos no futebol amador de Bauru.

A final da Copa Golden Master está marcada para o próximo sábado (22), em partida única, com local a ser definido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

