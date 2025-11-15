As semifinais da Copa Golden Master foram realizadas neste sábado (15), no estádio Edmundo Coube, com dois confrontos que definiram os finalistas da competição. As partidas mostraram o equilíbrio do torneio: nenhum dos quatro times conseguiu marcar gols no tempo regulamentar, e ambas terminaram empatadas em 0 a 0, sendo decididas nas cobranças de pênaltis. Barcelona e Gordinhos levaram a melhor e disputarão a decisão de forma inédita.
No primeiro confronto, Vitória e Barcelona brigaram pela primeira vaga na final. O time do Jardim Vitória havia se classificado em primeiro lugar no seu grupo, enquanto o Barcelona avançou na segunda posição. A partida foi equilibrada e terminou em 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Barcelona levou a melhor por 4 a 1 e garantiu a presença na final.
No segundo jogo da tarde, Gordinhos e 100 Gasparini se enfrentaram em um duelo de campanhas consistentes. O Gordinhos chegou às semifinais invicto, enquanto o Gasparini conquistou duas das três últimas edições da competição. A partida teve muita técnica e disputa intensa, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar gols no tempo regulamentar.
A decisão foi então para os pênaltis. Ambos os times contavam com goleiros experientes, mas a definição veio com Robinho, do Gordinhos. Após uma cobrança desperdiçada de cada lado, Robinho defendeu a última penalidade do Gasparini e, na sequência, converteu o último pênalti, garantindo a vaga histórica do Gordinhos na final.
A classificação é inédita: o Gordinhos, estreante na competição, chega à decisão invicto e pode conquistar o título sem sofrer nenhuma derrota. A equipe é comandada pelo técnico Rick Martins e conta na comissão técnica com Elias, Nescau e Osmar, nomes conhecidos no futebol amador de Bauru.
A final da Copa Golden Master está marcada para o próximo sábado (22), em partida única, com local a ser definido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.