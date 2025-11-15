Neste sábado (15), com uma postura mais agressiva e ajustes táticos que deram equilíbrio ao time, a Seleção Brasileira de Futebol venceu Senegal por 2 a 0, diante de 58.657 pessoas, no Emirates Stadium, em Londres. Os três gols sofridos no segundo tempo diante dos japoneses tiveram impacto imediato nas escolhas de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o elenco africano.

O esquema 3-2-5 usado nos compromissos anteriores deu lugar a uma formação mais conservadora, com Éder Militão escalado pela primeira vez como lateral-direito, em um 4-2-4. Motivo de preocupação para o treinador, a defesa brasileira havia levado apenas um gol sob seu comando até o tropeço contra o Japão na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, pelas Eliminatórias.

A mudança também ficou evidente no ataque. Funcionou bem o quarteto formado por Vinicius Junior, Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão. Todos levaram perigo à defesa senegalesa, e o jovem do Chelsea foi o responsável por abrir o placar. Aos 27 minutos, Casemiro tentou cavar um passe para Bruno Guimarães na entrada da área. Após desvio na zaga, a bola sobrou para Estêvão, que finalizou de primeira, de chapa, para fazer 1 a 0.