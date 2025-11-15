A juventude pulsa em nós. Em reunião de amigos ou familiares, fale de alguém adulto que teve ou tem um dente decíduo. Em um passe de mágica, ocorrerá uma inquietação com três pessoas se apressando em dizer que têm também, e logo mostram seus dentes de leite. Estão a dizer que ainda são crianças e jovens com esta lembrança de um tempo ido e feliz.

Os dentes decíduos são menores que os permanentes, tem formas, cor e tamanhos diferentes, com carga mastigatória menor a absorver. As forças oclusais de um adulto são lesivas para os tecidos periodontais do decíduo, gerando um trauma oclusal se houver reanatomização, acelerando a rizólise.

Quando um decíduo, ou “aquele que cai”, permanece no adulto, ele tende a ficar em infraoclusão, um nível de mordida mais baixo que os demais. Os vizinhos se inclinam vagorosamente em sua direção, pois são menores. A linha média se desvia, a oclusão se altera e atrapalha a mastigação e fonética.