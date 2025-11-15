Policiais militares da 5ª Cia de Lençóis Paulista (46 quilômetros de Bauru) flagraram um adolescente com grande quantidade de droga ao cumprirem um mandado de busca e apreensão.

O rapaz, que é bem conhecido dos meios policiais, estava em sua residência e a mãe autorizou a entrada da equipe, segundo informações da PM.

Durante a revista no quarto dele foram localizados 192 pinus de cocaína, uma pedra bruta de crack pesando mais de 100 gramas, uma porção de maconha de 10 gramas, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de drogas e R$ 1.139,00 reais em notas diversas, proveniente do tráfico, aponta a investigação.