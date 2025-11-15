Bauru amanheceu com tempo nublado neste sábado (15) com possibilidade de garoa no final da tarde e início da noite, segundo informações da Defesa Civil. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 20 graus e as máximas em 29 graus.

D acordo com informações do IPMet, a previsão de chuvas fracas a moderadas, com ventos de sudeste, de fracos a moderados. Segundo a Defesa Civil, até este sábado de manhã não havia indicações para temporais ou chuvas fortes na cidade.

Mas no domingo pode mudar tudo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, entre domingo (16) e terça-feira (18), a passagem de uma frente fria criará condições favoráveis para chuva forte, com raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do Estado.