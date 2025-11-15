A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) divulgou orientações ao público que acompanhará a semifinal da Copa Semel neste domingo (16), no Estádio Mirante Ferroviário. A primeira partida será disputada entre Parquinho e Redentor, às 9h40. No domingo seguinte (23), Unidos do Tangarás e Independência decidem a outra vaga na final. As semifinais serão disputadas em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Com a expectativa de grande presença de torcedores, a Semel estabeleceu acessos separados para as torcidas, a fim de garantir a segurança e evitar aglomerações. A medida também atende a uma das exigências feitas pelo Ministério Público; entre elas, estão a divisão das torcidas por meio de um alambrado e a obrigatoriedade de uma ambulância durante as partidas. A pasta atendeu aos pedidos e, para as fases finais da competição, reforçou a segurança nos estádios. A torcida do Parquinho F.C., mandante do confronto, deverá utilizar exclusivamente o Portão 1, localizado na Rua Alice Figueiredo, lateral do Mirante Ferroviário.

Já o público do E.C. Redentor, equipe visitante, terá acesso pelo portão 2, o principal, na Rua Carlos Blei Filho, no campo do Triagem.