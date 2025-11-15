A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) divulgou orientações ao público que acompanhará a semifinal da Copa Semel neste domingo (16), no Estádio Mirante Ferroviário. A primeira partida será disputada entre Parquinho e Redentor, às 9h40. No domingo seguinte (23), Unidos do Tangarás e Independência decidem a outra vaga na final. As semifinais serão disputadas em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.
Com a expectativa de grande presença de torcedores, a Semel estabeleceu acessos separados para as torcidas, a fim de garantir a segurança e evitar aglomerações. A medida também atende a uma das exigências feitas pelo Ministério Público; entre elas, estão a divisão das torcidas por meio de um alambrado e a obrigatoriedade de uma ambulância durante as partidas. A pasta atendeu aos pedidos e, para as fases finais da competição, reforçou a segurança nos estádios. A torcida do Parquinho F.C., mandante do confronto, deverá utilizar exclusivamente o Portão 1, localizado na Rua Alice Figueiredo, lateral do Mirante Ferroviário.
Já o público do E.C. Redentor, equipe visitante, terá acesso pelo portão 2, o principal, na Rua Carlos Blei Filho, no campo do Triagem.
A entrada será monitorada por seguranças posicionados nos dois pontos.
A Secretaria também reforçou a lista de itens proibidos no estádio. Não será permitida a entrada de cooler ou caixa de isopor, armas de fogo, objetos cortantes ou pontiagudos, objetos de vidro, latas de cerveja ou refrigerante, guarda-chuva e bolsas de grande porte. A medida segue o protocolo de segurança adotado em eventos esportivos de maior fluxo de público.
As semifinais serão disputadas ao longo dos dois próximos domingos e, segundo a Semel, o objetivo é garantir que os jogos transcorram dentro da normalidade, preservando o lazer e a segurança de todos os presentes.
O secretário de Esportes, Leandro Avila Rodrigues, destacou a importância de um ambiente seguro e de convivência harmoniosa entre as torcidas: “Esperamos que seja um espetáculo dentro das quatro linhas, com duas equipes gigantes do amador bauruense, e que também seja um lindo show nas arquibancadas. Que o público possa chegar e ir embora com segurança, desfrutando de um momento de lazer com familiares e amigos. É isso que queremos proporcionar.”