A 4ª Noite Italiana de Bauru promete uma viagem musical direto para o coração da Itália. O evento acontece no próximo sábado (22), a partir das 20h, no Alameda Rodoserv Center, e terá como atração principal Tony Angeli, considerado o maior intérprete da música italiana no Brasil. Com mais de 60 anos de carreira, o cantor garante que cada show é como se fosse o primeiro.

Com seu carisma e repertório repleto de clássicos românticos e animados, Tony afirma que o público bauruense sempre o surpreende. "Eles cantam mais do que eu", brinca. Para ele, a música é uma forma de espalhar alegria e de manter viva a influência da imigração italiana na cultura brasileira. "Italianos e brasileiros são muito parecidos: espontâneos, alegres e falam alto. E o fato das duas línguas serem latinas ajuda o público a entender e sentir cada letra", comenta.

CARREIRA