A 4ª Noite Italiana de Bauru promete uma viagem musical direto para o coração da Itália. O evento acontece no próximo sábado (22), a partir das 20h, no Alameda Rodoserv Center, e terá como atração principal Tony Angeli, considerado o maior intérprete da música italiana no Brasil. Com mais de 60 anos de carreira, o cantor garante que cada show é como se fosse o primeiro.
Com seu carisma e repertório repleto de clássicos românticos e animados, Tony afirma que o público bauruense sempre o surpreende. "Eles cantam mais do que eu", brinca. Para ele, a música é uma forma de espalhar alegria e de manter viva a influência da imigração italiana na cultura brasileira. "Italianos e brasileiros são muito parecidos: espontâneos, alegres e falam alto. E o fato das duas línguas serem latinas ajuda o público a entender e sentir cada letra", comenta.
CARREIRA
Tony Angeli fez história também na TV. Nos anos 60, participou do programa "Os galãs cantam e dançam aos domingos", apresentado por Silvio Santos, e mais tarde integrou o júri do show de calouros. A relação com a música começou ainda na Itália, onde Tony se apresentou pela primeira vez aos 11 anos. O medo do palco só foi superado anos depois, quando sua família se mudou para o Uruguai. De lá, ele seguiu carreira pela América do Sul até ser descoberto por um brasileiro, o que o levou a participar do programa "Jovem Guarda", ao lado de Roberto Carlos, Erasmo e Wanderléa. Radicado no Brasil desde 66, Tony se apresentou em várias emissoras. Atualmente vive em Itapira com a esposa, onde cultiva paixões como a gastronomia e a produção artesanal de vinhos.
SERVIÇO
Convites em ingressosalameda.com.br ou no Alameda, na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do km 335 da Rondon). Valores variam conforme o lote: R$ 59,90; R$ 64,90 e R$ 69,90. O cardápio diferenciado será vendido à parte.