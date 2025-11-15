Neste sábado (15), às 18h, o Bauru Basket volta à quadra do ginásio Panela de Pressão para mais uma rodada do NBB Caixa. O duelo da vez será contra o Vasco da Gama, lanterna da competição (20º) com oito derrotas em oito partidas.

Já o Dragão chega para o confronto com uma campanha de 50% de aproveitamento: são quatro triunfos e quatro derrotas - (números que deixam a equipe na 10ª colocação). O técnico Paulo Jaú reconheceu que os times brigam por objetivos distintos na temporada, mas também pediu que seus comandados não levem isso em conta. “Assim como o Botafogo, o Vasco é um time que montou seu elenco com um orçamento mais enxuto. Mas o Léo Figueiró vem fazendo um excelente trabalho com os jogadores que tem em mãos. Apesar de ainda não terem vencido no campeonato, é uma equipe jovem, com atletas que ainda buscam seu espaço no cenário nacional, além de algumas peças muito importantes que servem de referência, como é o caso do Gustavo Basílio e do Thiago Matias", analisou o treinador bauruense.

Jaú segue sem poder contar com o ala Wesley Mogi, que se recupera de cirurgia no tendão do bíceps do braço direito — com expectativa de retorno em cerca de cinco meses. Dontrell Brite, que voltou ao Brasil após disputar a liga mexicana, já está integrado ao plantel, mas ainda não poderá atuar. O armador aguarda a regularização de sua documentação para ficar à disposição da comissão técnica.