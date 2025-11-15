Neste sábado (15), às 18h, o Bauru Basket volta à quadra do ginásio Panela de Pressão para mais uma rodada do NBB Caixa. O duelo da vez será contra o Vasco da Gama, lanterna da competição (20º) com oito derrotas em oito partidas.
Já o Dragão chega para o confronto com uma campanha de 50% de aproveitamento: são quatro triunfos e quatro derrotas - (números que deixam a equipe na 10ª colocação). O técnico Paulo Jaú reconheceu que os times brigam por objetivos distintos na temporada, mas também pediu que seus comandados não levem isso em conta. “Assim como o Botafogo, o Vasco é um time que montou seu elenco com um orçamento mais enxuto. Mas o Léo Figueiró vem fazendo um excelente trabalho com os jogadores que tem em mãos. Apesar de ainda não terem vencido no campeonato, é uma equipe jovem, com atletas que ainda buscam seu espaço no cenário nacional, além de algumas peças muito importantes que servem de referência, como é o caso do Gustavo Basílio e do Thiago Matias", analisou o treinador bauruense.
Jaú segue sem poder contar com o ala Wesley Mogi, que se recupera de cirurgia no tendão do bíceps do braço direito — com expectativa de retorno em cerca de cinco meses. Dontrell Brite, que voltou ao Brasil após disputar a liga mexicana, já está integrado ao plantel, mas ainda não poderá atuar. O armador aguarda a regularização de sua documentação para ficar à disposição da comissão técnica.
"A gente vinha sofrendo com lesões, e agora outras peças chegaram para deixar nosso elenco mais robusto. É claro que ainda precisamos fazer ajustes, mas não temos mais tempo para tropeços, ainda mais dentro de casa. Por isso a gente precisa estar atento, concentrado, para não iniciar a partida em desvantagem e depois precisar correr atrás do placar”, completou Jaú.
Ingressos
Os ingressos já estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeira numerada e R$ 90 para cadeira de quadra. Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. A gratuidade para crianças de até 7 anos continua válida, sendo necessário retirar o ingresso de cortesia pelo site antes da partida.
Caso a carga colocada à venda não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio uma hora antes do início do jogo.