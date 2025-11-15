O novo formato e os adversários do Noroeste...

O novo calendário do futebol brasileiro pra temporada 2026 fez com que a Federação Paulista de Futebol mudasse o formato do Campeonato da Série A1. Em função da Copa do Mundo e com a diminuição de datas pros Estaduais (apenas 11), o Paulistão alterou o modo de disputa. Sai a fórmula que era usada desde 2017, com as 16 equipes divididas em 4 grupos e disputando 12 jogos (contra todos os times que não faziam parte do seu grupo) e entra o sistema que “imita” a Champions League. No próximo ano não teremos a divisão por grupos na Série A1. A classificação terá todos os 16 times juntos (como se fosse por pontos corridos). Cada equipe fará 8 jogos na primeira fase pra definir os 8 melhores que irão pro “mata-mata”...

Os times foram divididos em 4 potes pra “sortear” os confrontos. No pote A estavam os 4 grandes (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos), no pote B os que ficaram nas melhores colocações do Paulistão 2025 (São Bernardo, Novorizontino, Red Bull e Mirassol), o pote C tinha Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa e no pote D (o mais fraco) ficaram os de piores campanhas (Botafogo e Noroeste) e os que subiram (Primavera e Capivariano). Os times de cada pote se enfrentam (o que permitiu que todos os clássicos fossem mantidos). No caso do nosso Norusca, além de enfrentar todos do seu pote, seriam sorteados mais 1 time do pote A, 2 do pote C e 2 do pote C. O sorteio trouxe pra enfrentar o alvirrubro: Santos, São Bernardo e Red Bull, Ponte e Velo. Botafogo, Primavera e Capivariano (por serem do mesmo pote) já estavam certos como adversários...