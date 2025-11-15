O novo formato e os adversários do Noroeste...
O novo calendário do futebol brasileiro pra temporada 2026 fez com que a Federação Paulista de Futebol mudasse o formato do Campeonato da Série A1. Em função da Copa do Mundo e com a diminuição de datas pros Estaduais (apenas 11), o Paulistão alterou o modo de disputa. Sai a fórmula que era usada desde 2017, com as 16 equipes divididas em 4 grupos e disputando 12 jogos (contra todos os times que não faziam parte do seu grupo) e entra o sistema que “imita” a Champions League. No próximo ano não teremos a divisão por grupos na Série A1. A classificação terá todos os 16 times juntos (como se fosse por pontos corridos). Cada equipe fará 8 jogos na primeira fase pra definir os 8 melhores que irão pro “mata-mata”...
Os times foram divididos em 4 potes pra “sortear” os confrontos. No pote A estavam os 4 grandes (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos), no pote B os que ficaram nas melhores colocações do Paulistão 2025 (São Bernardo, Novorizontino, Red Bull e Mirassol), o pote C tinha Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa e no pote D (o mais fraco) ficaram os de piores campanhas (Botafogo e Noroeste) e os que subiram (Primavera e Capivariano). Os times de cada pote se enfrentam (o que permitiu que todos os clássicos fossem mantidos). No caso do nosso Norusca, além de enfrentar todos do seu pote, seriam sorteados mais 1 time do pote A, 2 do pote C e 2 do pote C. O sorteio trouxe pra enfrentar o alvirrubro: Santos, São Bernardo e Red Bull, Ponte e Velo. Botafogo, Primavera e Capivariano (por serem do mesmo pote) já estavam certos como adversários...
Análise dos 8 adversários: me arrisco a dizer que a melhor “combinação” de confrontos é a do Noroeste. O sorteio “sorriu” pro alvirrubro. Dos 4 grandes, não há dúvida que o Santos é o time mais fraco atualmente. Do pote B, São Bernardo e Red Bull são em tese mais fáceis de enfrentar do que Novorizontino e principalmente o Mirassol. Já Ponte e Velo serão jogos equilibrados. Os confrontos contra os “novatos” Primavera e Capivariano podem trazer a tranquilidade pra se manter na Série A1. Com 6 pontos a equipe deve escapar das 2 últimas colocações. A classificação pras 4ªs. (em 8º lugar) deve vir com 12 pontos. Em termos técnicos (pensando nos adversários) o Norusca “começou bem” o Paulistão 2026...
O atual cenário na NFL...
Com 10 semanas de temporada regular (restam 8), o cenário da NFL até o momento mostra o Indianapolis Colts com a melhor campanha da AFC (8 vitórias e 2 derrotas), seguido do Denver Broncos (também 8-2) e o New England Patriots fechando o top 3. Do outro lado, na NFC, o melhor time é o Philadelphia Eagles (7-2), seguido pelo surpreendente Seattle Seahawks, do quarterback Sam Darnold, que atropelou o Arizona Cardinals por 44 a 22. A 3ª posição fica com o Detroit Lions, que agora tem uma campanha de 6 vitórias e 3 derrotas. A reta final está chegando...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pra dois grandes amigos que o futebol me trouxe. Um abraço pro “Mister” Luiz Carlos Martins e pro Lucas Rocha, que a partir dessa semana iniciam o trabalho no Bandeirante de Birigui em busca do acesso pra Série A2.
