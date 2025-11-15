A campanha Adote um Sorriso, organizada pela Associação InteirAção, completa dez anos em 2025 e reafirma seu compromisso de levar momentos de afeto e solidariedade aos 80 idosos atendidos pela Vila Vicentina, em Bauru. A campanha convida a comunidade a adotar as cartinhas de Natal com pedidos dos idosos, muitos deles em situação de vulnerabilidade social. A ação, que é realizada até dia 28 de novembro, tem como objetivo arrecadar presentes.

A história de Juliane Bueno, parceira da campanha, e sua conexão com Catarina, é um exemplo do impacto que a campanha promove. Desde 2021, Juliane adota as cartinhas de Catarina, uma idosa que, a cada ano, faz pequenos pedidos para o Natal. O simples gesto de adotar essas cartinhas transformou-se em um laço de carinho e empatia que transcende a entrega de presentes.

"Eu escolhi a carta da Catarina pelo nome, que eu sempre achei lindo e queria dar à minha filha, caso eu tivesse uma. Ela pediu um chinelinho confortável, um desejo simples, mas que me marcou muito", diz Juliane. O pedido foi atendido, mas devido à pandemia, elas não puderam se encontrar.