A campanha Adote um Sorriso, organizada pela Associação InteirAção, completa dez anos em 2025 e reafirma seu compromisso de levar momentos de afeto e solidariedade aos 80 idosos atendidos pela Vila Vicentina, em Bauru. A campanha convida a comunidade a adotar as cartinhas de Natal com pedidos dos idosos, muitos deles em situação de vulnerabilidade social. A ação, que é realizada até dia 28 de novembro, tem como objetivo arrecadar presentes.
A história de Juliane Bueno, parceira da campanha, e sua conexão com Catarina, é um exemplo do impacto que a campanha promove. Desde 2021, Juliane adota as cartinhas de Catarina, uma idosa que, a cada ano, faz pequenos pedidos para o Natal. O simples gesto de adotar essas cartinhas transformou-se em um laço de carinho e empatia que transcende a entrega de presentes.
"Eu escolhi a carta da Catarina pelo nome, que eu sempre achei lindo e queria dar à minha filha, caso eu tivesse uma. Ela pediu um chinelinho confortável, um desejo simples, mas que me marcou muito", diz Juliane. O pedido foi atendido, mas devido à pandemia, elas não puderam se encontrar.
No ano seguinte, Juliane participou como voluntária da entrega dos presentes e se emocionou ao entregar o pedido de Catarina pessoalmente. "Essa campanha me fez mudar meu olhar sobre o envelhecimento e a importância de prestar atenção na história e no desejo de cada idoso. Cada encontro, cada conversa, tem algo que transforma a vida de quem participa".
Fim de ano com mais afeto
Além das histórias que marcam a campanha, quem vive de perto o dia a dia dos idosos percebe como a Adote um Sorriso se tornou parte importante da rotina afetiva da Vila Vicentina. Camila Mantovani, psicóloga da instituição há 11 anos, conta que muitos idosos se emocionam ao compartilhar seus desejos. Para alguns, é a primeira vez que se sentem lembrados. Para Nelson Pizzo, presidente da Associação InteirAção, a campanha simboliza o verdadeiro sentido do Natal. "O Adote um Sorriso nasceu da vontade de levar amor, dignidade e afeto a quem muitas vezes se sente esquecido", afirma.
COMO PARTICIPAR
Para participar, basta acessar o site da campanha (https://inteiracao.com.br/adoteumsorriso), escolher uma cartinha e contribuir com um presente para o Natal de um idoso. A entrega dos presentes deve ser realizada até 5 de dezembro na sede da InteirAção. O evento de entrega dos presentes será realizado no dia 12 de dezembro, em uma confraternização privada na Vila Vicentina que promete ser cheia de emoção e afeto para os envolvidos. Saiba mais: @inteiracao; https://inteiracao.com.br/