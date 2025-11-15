Com o objetivo de levantar recursos para os serviços que atendem 130 crianças de três a 15 anos, em contraturno escolar, a Fundação Amigos de João Bidu realiza neste sábado (15) o 7º Chá de Prêmios. Quem participar do evento, que começa às 19h e ocorrerá na rua Bolívia, 4-54, vai concorrer a diversos eletrodomésticos, como micro-ondas, televisão, Air Fryer, robô aspirador, Alexa e muito mais.

O ingresso é individual e custa R$ 40,00. Ele dá direito a três cartelas, um refrigerante e um petisco. Segundo Fabiana Guerrero, coordenadora da entidade, há 13 anos a fundação oferece atividades esportivas em parceria com Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), como vôlei, karatê e judô, além de ações educativas que abordam aspectos como saúde, meio ambiente e trabalhos manuais. O espaço conta com quadra esportiva, sala de informática, refeitório e salas multifuncionais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (14) 9147-8159 ou presencialmente, das 8h às 11h. Durante o evento, haverá venda de espetinhos, sorvetes e bebidas. A expectativa é reunir cerca de 300 pessoas. A organização conta com o apoio de 16 colaboradores.