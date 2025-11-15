O Sesi Vôlei Bauru foi superado na noite dessa sexta-feira (14), pelo Dentil Praia Clube, em 3 sets a 0 (25x17; 25x23; 25x17). A partida, válida pela quinta rodada da Superliga 25-26, foi disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube.
Com o revés, o Sesi Vôlei Bauru segue com oito pontos na sexta colocação da tabela. O time bauruense tem três vitórias e duas derrota nas cinco partidas disputadas. O próximo desafio é em casa, contra o Tijuca Vôlei, no dia 21, sexta-feira, na Arena Paulo Skaf. A partida começa às 18h30 e tem entrada gratuita via Meu Sesi, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
Ao final da partida, Payton Caffrey, do Dentil Praia Clube, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru na noite, com 12 pontos.
O jogo
O Sesi Vôlei Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
A partida começa com o Sesi Vôlei Bauru tendo dificuldade na recepção e conseguindo pressionar pouco a equipe mineira nos saques, com o Dentil Praia Clube abrindo 12 a 8 no primeiro tempo bauruense. Mesmo com a parada, o time de Bauru segue com menos eficiência ofensiva, parando pela segunda vez após erro no 17 a 11. A equipe da casa administra a vantagem com boa virada de bola e fecha em 25 a 17.
A segunda parcial começa equilibrada, com os dois times tendo constância na virada de bola, mas a primeira vantagem vai novamente para o time da casa, abrindo 9 a 7 no crescimento defensivo da equipe mineiro e forçando a parada do Sesi Vôlei Bauru. A defesa e o bloqueio bauruense passam a pressionar no set e forçam o Dentil Praia Clube aos erros, encostando em 12 a 11 na primeira parada da equipe de Uberlândia no jogo. O set segue equilibrado, mas o time mineiro encaixa pontos em sequência, virando em 17 a 15 e levando ao segundo tempo bauruense. O Sesi Vôlei Bauru recupera a virada de bola, usa bem as centrais e força a equipe da casa aos erros, empatando em 21 a 21 no último tempo do Dentil Praia Clube. Os dois times trocam pontos até o fim e em erro de saque a equipe mineira fecha em 25 a 23.
O time da casa começa o terceiro set aumentando o ritmo, pressionando nos saques e abrindo 6 a 2 na primeira parada rápida do Sesi Vôlei Bauru. As comandadas de Henrique Modenesi voltam pra parcial em boa participação de Isa Rocha, mas o time de Bauru volta a cometer mais erros e para pela segunda vez em 16 a 11. O Dentil Praia Clube administra com boas passagens de saque, até fechar em 25 a 17.