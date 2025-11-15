O Sesi Vôlei Bauru foi superado na noite dessa sexta-feira (14), pelo Dentil Praia Clube, em 3 sets a 0 (25x17; 25x23; 25x17). A partida, válida pela quinta rodada da Superliga 25-26, foi disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube.

Com o revés, o Sesi Vôlei Bauru segue com oito pontos na sexta colocação da tabela. O time bauruense tem três vitórias e duas derrota nas cinco partidas disputadas. O próximo desafio é em casa, contra o Tijuca Vôlei, no dia 21, sexta-feira, na Arena Paulo Skaf. A partida começa às 18h30 e tem entrada gratuita via Meu Sesi, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026

Ao final da partida, Payton Caffrey, do Dentil Praia Clube, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru na noite, com 12 pontos.