Segundo o editor, o publicitário e jornalista Matinas Suzuki Jr., vivemos uma fase de “encaretamento”. Aliás, assista ao “Provocações” com ele e Marcelo Tas — imperdível! Peço licença ao criador da IG e correspondente da Folha de São Paulo, por muito tempo no Japão, creio que vivemos — ou vivamos — uma fase de discórdia.
Brasileiros e brasileiras são realmente cordiais? Será que, como abordou certa vez o mestre Luís Fernando Veríssimo, a culpa é do sufixo “-eiro”, que nos torna diferentes de todos os países do mundo?
Somos os caras que escondemos as caras quando é hora de mostrar a cara — hora de lutar por uma Bauru, por um Brasil melhores, educados, limpos e cordiais! Somos os coroas que queremos que os jovens nos sejam, sabendo que é um desafio, pois será que somos o que os de outrora foram?
Já cantou Elis Regina: “Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais…” Será?
Será que somos os coroas que merecemos as coroas? De quê? Envelhecer é uma arte. Gostaria de encontrar quem chamou esta fase de “Melhor Idade” ou quem fez o desenho de um idoso com uma bengala para ilustrar as vagas de quem lutou por esta Pindorama, nos shoppings ou lojas!
Quando um aluno me diz: “Posso falar com o senhor?”, geralmente respondo: “Claro, Deus está te ouvindo!” Brincadeiras à parte, o respeito tornou-se estreito. Urge que amemos uns aos outros: “Mamãe disse que nos amássemos e não que nos amassemos!”
Por um universo de um verso só: “Eu te amo!” Esqueçamos as caretas; sejamos caras e caros no sentido mais querido do vocábulo.