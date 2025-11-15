Segundo o editor, o publicitário e jornalista Matinas Suzuki Jr., vivemos uma fase de “encaretamento”. Aliás, assista ao “Provocações” com ele e Marcelo Tas — imperdível! Peço licença ao criador da IG e correspondente da Folha de São Paulo, por muito tempo no Japão, creio que vivemos — ou vivamos — uma fase de discórdia.

Brasileiros e brasileiras são realmente cordiais? Será que, como abordou certa vez o mestre Luís Fernando Veríssimo, a culpa é do sufixo “-eiro”, que nos torna diferentes de todos os países do mundo?

Somos os caras que escondemos as caras quando é hora de mostrar a cara — hora de lutar por uma Bauru, por um Brasil melhores, educados, limpos e cordiais! Somos os coroas que queremos que os jovens nos sejam, sabendo que é um desafio, pois será que somos o que os de outrora foram?