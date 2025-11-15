Estratégia de 2025

A esta altura do primeiro ano do segundo governo da prefeita Suéllen Rosim (PSD), somando-se todos os fatos que estamos acompanhando em termos de planos e projetos de grande envergadura divulgados pelo Executivo, fica clara a estratégia de disparar todas os processos estruturantes até o final de 2025 para tentar implementá-los e, se possível, terminá-los, até 2028, último ano do governo. E o pacote é grande, como veremos a seguir.

Lista de ações em curso