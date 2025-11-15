O Noroeste reforçou, nesta sexta-feira (14), seu compromisso com um elenco competitivo para a temporada 2026 ao confirmar duas movimentações no mercado da bola: a permanência do lateral-direito Wesley Silva, de 21 anos, e a contratação do zagueiro Pedro Carrerette, de 27, destaque por sua solidez defensiva.
A diretoria alvirrubra informa a continuidade de Wesley Silva, jovem lateral formado em alguns dos centros de base mais exigentes do país. Ágil, agressivo na marcação e com alta intensidade de jogo, o jogador permanece em Bauru para reforçar o corredor direito noroestino e manter o ritmo acelerado que o caracterizou em 2025.
Natural de Brasília (DF) e com passagem por Flamengo, Palmeiras e Mirassol, Wesley traz no currículo títulos como o Brasileiro Sub-17 e experiências em competições como Paulistão e Série B. Depois de sua chegada ao Noroeste, o atleta se firmou como peça importante no elenco e agora se prepara para dar mais um salto na carreira.
Motivado, o lateral deixou um recado para a torcida: “Estou muito feliz em continuar a vestir a camisa do Noroeste e preparado para esse novo desafio da minha carreira. Os torcedores podem esperar entrega, garra e determinação em cada minuto que eu estiver em campo.”
Pedro Carrerette
Além da permanência de Wesley, o Noroeste confirmou a chegada do zagueiro Pedro Carrerette, de 27 anos, que atuou no São Bernardo na campanha histórica que levou o clube do ABCD paulista à Série B do Brasileiro. Com 1,88m e perfil combativo, o defensor chega para elevar o nível técnico e físico da defesa.
Natural de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Pedro acumula passagens por centros altamente competitivos e atuações destacadas em estaduais, Copa do Brasil e divisões nacionais. Entre seus principais capítulos na carreira estão: Portuguesa/RJ – Semifinalista do Carioca (2021), Novorizontino – Acesso da Série C à Série B (2021), Sampaio Corrêa/MA – Campeão maranhense (2022) e 5º da Série B, Botafogo/PB e São Bernardo – Sensação do Paulistão 2025, chegando ao 5º lugar geral
Agora, o defensor vestirá a camisa alvirrubra pela primeira vez e destaca estar pronto para assumir a responsabilidade.
“Chegar ao Noroeste é uma alegria enorme e uma honra. É um clube de muita tradição no interior de São Paulo, e vestir essa camisa traz uma responsabilidade que eu abraço com vontade. Quero ajudar o Norusca a buscar a classificação para as quartas de final do Paulistão 2026 e deixar minha marca aqui”, afirmou Pedro.