O Noroeste reforçou, nesta sexta-feira (14), seu compromisso com um elenco competitivo para a temporada 2026 ao confirmar duas movimentações no mercado da bola: a permanência do lateral-direito Wesley Silva, de 21 anos, e a contratação do zagueiro Pedro Carrerette, de 27, destaque por sua solidez defensiva.

A diretoria alvirrubra informa a continuidade de Wesley Silva, jovem lateral formado em alguns dos centros de base mais exigentes do país. Ágil, agressivo na marcação e com alta intensidade de jogo, o jogador permanece em Bauru para reforçar o corredor direito noroestino e manter o ritmo acelerado que o caracterizou em 2025.

Natural de Brasília (DF) e com passagem por Flamengo, Palmeiras e Mirassol, Wesley traz no currículo títulos como o Brasileiro Sub-17 e experiências em competições como Paulistão e Série B. Depois de sua chegada ao Noroeste, o atleta se firmou como peça importante no elenco e agora se prepara para dar mais um salto na carreira.