A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) liberou R$ 781 mil em subsídios para novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), que serão disponibilizadas durante mais uma edição do Feirão Casa Paulista, em Bauru, entre este sábado (15) e terça-feira (18).

Serão oferecidas, ao todo, 71 novas cartas de crédito imobiliário concedidas a fundo perdido para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel na cidade. O valor das cartas de crédito é de R$ 11 mil.

Os interessados poderão comprar unidades habitacionais de quatro empreendimentos da construtora MRV. O feirão ocorrerá na rua Marcondes Salgado, quadra 11, no Bairro Chácara das Flores, das 9h às 18h.