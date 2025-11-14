A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) liberou R$ 781 mil em subsídios para novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), que serão disponibilizadas durante mais uma edição do Feirão Casa Paulista, em Bauru, entre este sábado (15) e terça-feira (18).
Serão oferecidas, ao todo, 71 novas cartas de crédito imobiliário concedidas a fundo perdido para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel na cidade. O valor das cartas de crédito é de R$ 11 mil.
Os interessados poderão comprar unidades habitacionais de quatro empreendimentos da construtora MRV. O feirão ocorrerá na rua Marcondes Salgado, quadra 11, no Bairro Chácara das Flores, das 9h às 18h.
Para participar, é necessário atender aos requisitos do Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: renda familiar de até três salários mínimos, não possuir imóvel no próprio nome, não ter financiamento imobiliário ativo e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.
Sobre o Feirão
Durante o Feirão, construtoras poderão ofertar imóveis de empreendimentos já cadastrados anteriormente no programa e também novos projetos, que recebem aporte pontual apenas para o evento, desde que atendam aos critérios do Casa Paulista.
Em todos os casos, os empreendimentos devem estar contratados junto à Caixa Econômica Federal, agente operador do programa, com financiamento por meio do FGTS. As participantes terão até cinco dias úteis para encaminhar à SDUH relatório detalhado com as famílias atendidas e as unidades comercializadas.
A partir dessas informações, será possível autorizar a utilização dos recursos e liberar os subsídios. Para empreendimentos ainda não cadastrados, a emissão poderá ocorrer em até dez dias úteis após a regularização no sistema.
Desde 2023, o programa Casa Paulista entregou na Região Administrativa de Bauru mais de 3,6 mil unidades habitacionais pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário, com investimento de R$ 37,5 milhões. Outras 4,1 mil unidades estão em construção, com investimento de R$ 43,6 milhões.