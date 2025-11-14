14 de novembro de 2025
Noroeste vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Esporte Clube Noroeste informa que vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. "Reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de jovens atletas e com o fortalecimento contínuo das categorias de base", afirma a assessoria de imprensa do clube.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) informa que a definição dos grupos, tabela e horários da Copa São Paulo de Futebol Júnior será divulgada no dia 25 de novembro, no Pacaembu, em São Paulo. 

A Copinha, maior competição de base do país, segue como importante vitrine para o clube dentro do planejamento esportivo da SAF. A Copinha, como é carinhosamente conhecida a competição, será realizada no período de 2 a 25 de janeiro de 2026.

A Federação Paulista de Futebol já definiu que Bauru não será sede da Copinha em 2026. Com isso, o Noroeste disputará seus jogos na cidade que for determinada pela própria FPF, que divulgará oficialmente o grupo e o município-sede nas próximas semanas.

