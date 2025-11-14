O Esporte Clube Noroeste informa que vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. "Reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de jovens atletas e com o fortalecimento contínuo das categorias de base", afirma a assessoria de imprensa do clube.

A Copa São Paulo, maior competição de base do país, segue como importante vitrine para o clube dentro do planejamento esportivo da SAF. A Copinha, como é carinhosamente conhecida a competição, será realizada no período de 2 a 25 de janeiro de 2026.

A Federação Paulista de Futebol já definiu que Bauru não será sede da Copinha em 2026. Com isso, o Noroeste disputará seus jogos na cidade que for determinada pela própria FPF.