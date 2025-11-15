O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central informou em sua ata ter "maior convicção" de que a taxa básica de juros de 15% ao ano é suficiente para assegurar a convergência da inflação em torno da meta, que é de 3%, com intervalo de tolerância de até 4,5%."O Comitê dá prosseguimento ao estágio em que opta por manter a taxa inalterada por período bastante prolongado, mas já com maior convicção de que a taxa corrente é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", diz o colegiado. No último encontro do Copom, o grupo manteve a Selic em 15% ao ano pela terceira vez consecutiva desde que interrompeu o ciclo de aperto monetário, em julho. Com isso, a Selic segue no maior patamar desde 2006. No último encontro do Copom, o grupo manteve a Selic em 15% ao ano pela terceira vez consecutiva desde que interrompeu o ciclo de aperto monetário, em julho. Com isso, a Selic segue no maior patamar desde 2006. O Copom reiterou que seguirá "vigilante" e que não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado. A próxima reunião está agendada para 9 e 10 de dezembro.

Volume de serviços tem alta de 0,6%

Em setembro de 2025, o volume de serviços avançou 0,6% frente ao mês anterior. É o oitavo resultado positivo seguido, período em que acumulou alta de 3,3%. Com isso, o setor está 19,5% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ápice da sua série histórica. Frente a setembro de 2024, o volume de serviços avançou 4,1%, a 18ª. taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 2,8%. Em 12 meses, houve alta de 3,1%, mantendo, portanto, o ritmo de crescimento frente ao acumulado até agosto (3,1%).