O Novembro Azul é uma campanha dedicada à conscientização sobre a saúde do homem, com foco principal na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças que mais afetam o público masculino.

Embora o câncer de próstata seja o tema mais lembrado, o Novembro Azul vai além: ele busca quebrar tabus sobre o cuidado com a saúde entre os homens e incentivar a busca por atendimento médico regular.

O objetivo é estimular o autocuidado, o check-up regular e a mudança de comportamento, para que os homens vivam mais e com mais qualidade de vida. Então, na coluna de hoje, eu falo mais desse assunto!