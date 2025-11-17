Na segunda-feira (17), estreia de forma online e gratuita, o documentário bauruense “Do Ebó ao Abô: Práticas de Saúde nos Terreiros”. Produzido totalmente na cidade de Bauru, o lançamento será pelo canal do Jornal Dois e ficará disponível por 24 horas para o público assistir.

A obra explora como a saúde é um tema fundamental para as religiões de matriz africana – umbanda, candomblé e quimbanda. Por meio de saberes tradicionais, Mães e Pais de Santo e praticantes dessas denominações religiosas mostram como os terreiros são espaços comunitários que promovem a saúde física e mental para a população.

Ebó e Abô são duas práticas litúrgicas de religiões de matriz africana – umbanda e candomblé. O ebó possui diferentes finalidades, dentre elas, promover saúde para a pessoa beneficiada. Já o abô é um banho preparado com ervas específicas para purificar energeticamente o indivíduo. Ambos os rituais sagrados são realizados por um dirigente espiritual e são feitos para proporcionar saúde e bem-estar a quem recebe.