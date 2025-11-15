15 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NESTE SÁBADO

Bauru Basket pede doação de alimentos para Casa da Sopa

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bryan Assis
Jogador Gemerson, camisa 6, pontua em partida contra Caxias do Sul
Jogador Gemerson, camisa 6, pontua em partida contra Caxias do Sul

O Bauru Basket promove neste sábado (15), durante o jogo contra o Vasco, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, açúcar e fubá, em parceria com o projeto social Casa da Sopa Vila Dutra.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados à Casa da Sopa, que atua em Bauru oferecendo suporte social a dezenas de famílias. As doações podem ser entregues na entrada do ginásio, antes do início do jogo. A partida está prevista para começar às 18h.

De acordo com a assessoria de comunicação, a ação solidária tem como objetivo mobilizar a torcida em prol de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela instituição.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários