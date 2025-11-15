O Bauru Basket promove neste sábado (15), durante o jogo contra o Vasco, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, açúcar e fubá, em parceria com o projeto social Casa da Sopa Vila Dutra.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados à Casa da Sopa, que atua em Bauru oferecendo suporte social a dezenas de famílias. As doações podem ser entregues na entrada do ginásio, antes do início do jogo. A partida está prevista para começar às 18h.

De acordo com a assessoria de comunicação, a ação solidária tem como objetivo mobilizar a torcida em prol de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela instituição.