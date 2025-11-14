O Sesi Vôlei Bauru terá mais um grande confronto pela Superliga 25-26. A equipe bauruense enfrenta o Dentil Praia Clube nesta sexta-feira, 14, às 21h30, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube. A partida é válida pela quinta rodada da liga nacional e tem transmissão do Sportv 2 e do Volleyball World TV.
Na última rodada, o time de Bauru sofreu revés para a equipe do Fluminense, jogando em casa. Com isso, ficou com os oito pontos conquistados em quatro jogos, com três vitórias até o momento e ocupando a quinta colocação. Já o Dentil Praia Clube tem cinco jogos, sendo duas vitórias e três derrotas, e é o sétimo na tabela. Na última rodada, o time mineiro perdeu para o Gerdau Minas em 3 sets a 0.
Na temporada 2024-25, Sesi Vôlei Bauru e Dentil Praia Clube se enfrentaram cinco vezes: as duas partidas de turno e returno da Superliga, as duas partidas na semifinal da liga nacional, e a semifinal da Copa Brasil. Dos cinco jogos, foram quatro vitórias do time de Bauru, que se classificou tanto na semifinal da Superliga quanto na Copa Brasil, e um triunfo do Dentil Praia Clube.
Em números, o elenco bauruense tem Roslandy Acosta como líder de pontuação geral, com 60 pontos anotados na atual edição da Superliga. Em bloqueios, Mayany lidera a equipe com 14 pontos, enquanto Dani Lins aparece como melhor sacadora, tendo anotado três pontos no fundamento.