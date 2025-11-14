O clima de decisão tomará conta do Estádio Edmundo Coube neste sábado (15), onde serão realizadas as semifinais da 19ª Copa Golden Master de Futebol, competição voltada para atletas com mais de 40 anos. Os confrontos serão em jogos únicos e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O confronto entre Vitória F.C. e Barcelona F.C. abre as semifinais, às 13h10. O time do Jardim Vitória avançou em primeiro lugar no seu grupo e busca confirmar a boa campanha garantindo a vaga na final. Já o Barcelona, que terminou a fase de grupos na segunda posição, tenta superar o adversário para disputar o título.

O destaque do dia será o duelo entre A.E. 100% Gasparini e Gordinhos F.C., marcado para as 15h10. As duas equipes chegam com campanhas de destaque na competição, o que aumenta a expectativa para o confronto. O Gasparini entra em campo como um dos favoritos ao título. Sob o comando do técnico Kita, o time conquistou duas das últimas três edições da Copa Golden Master e ficou com o vice-campeonato na temporada passada. A equipe reúne atletas de qualidade em todas as linhas, com destaque para o ataque, que conta com o experiente Fabiano Gadelha e o veloz Duzinho.