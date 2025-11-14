Em patrulhamento pela área central da cidade, na madrugada desta sexta-feira (14), policiais militares da 1° Companhia avistaram um indivíduo utilizando um pé de cabra para quebrar os tijolos em volta de uma tampa de concreto que guarda fios de energia do Calçadão da rua Batista de Carvalho, em frente ao número 5-42.

Ao perceber a viatura, ele empreendeu fuga por diversos quarteirões, até que os policias conseguiram realizar um cerco com apoio de outras equipes e fazer a abordagem. Com o indivíduo foram localizados uma bolsa contendo uma faca e um alicate turquesa, além do pé de cabra que deixou pelo local.

O suspeito confessou aos policiais que ter realizado furtos anteriormente na primeira quadra do Calçadão e que nesta sexta teria tentado realizar o mesmo delito na quadra cinco. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por tentativa de furto. O foi ouvido e liberado.