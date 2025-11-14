Pela primeira vez na história, a equipe de Basquete Master Feminino de Bauru (ADEMF) participará do Campeonato Brasileiro Master na categoria 40+. O torneio será realizado entre os dias 14 e 22 de novembro de 2025, em Maceió (AL), e marcará também os 40 anos da Federação Brasileira de Basquete Master (FBBM).

A participação da ADEMF representa a primeira vez que atletas da cidade disputarão uma competição nacional da categoria. O grupo treina intensamente no Ginásio da ADPM e no Ginásio da Unesp/Bauru, preparando-se para enfrentar equipes de todo o país, tanto no feminino quanto no masculino.

“Para nossas jogadoras, essa participação é mais do que um campeonato. É a realização de um sonho coletivo, construído com esforço, amizade e paixão pelo basquete”, afirma a técnica Tininha.