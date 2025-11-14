Pela primeira vez na história, a equipe de Basquete Master Feminino de Bauru (ADEMF) participará do Campeonato Brasileiro Master na categoria 40+. O torneio será realizado entre os dias 14 e 22 de novembro de 2025, em Maceió (AL), e marcará também os 40 anos da Federação Brasileira de Basquete Master (FBBM).
A participação da ADEMF representa a primeira vez que atletas da cidade disputarão uma competição nacional da categoria. O grupo treina intensamente no Ginásio da ADPM e no Ginásio da Unesp/Bauru, preparando-se para enfrentar equipes de todo o país, tanto no feminino quanto no masculino.
“Para nossas jogadoras, essa participação é mais do que um campeonato. É a realização de um sonho coletivo, construído com esforço, amizade e paixão pelo basquete”, afirma a técnica Tininha.
O Campeonato Brasileiro Master é um dos principais eventos da modalidade no país, reunindo atletas de todas as regiões e promovendo a integração entre gerações. As disputas são organizadas por faixas etárias, que vão dos 30 anos até categorias experimentais acima de 85 anos, tanto no masculino quanto no feminino.
Na categoria feminina, o Basquete Master de Bauru competirá na faixa 40+, enfrentando equipes de diferentes estados em busca de desempenho e experiência internacional. O torneio é uma oportunidade para que as atletas mostrem o trabalho desenvolvido ao longo do ano e para que o basquete master feminino da cidade consolide sua presença no cenário nacional.
A ADEMF chega à competição determinada a representar o interior paulista, levando ao campeonato não apenas o talento das jogadoras, mas também a dedicação e o comprometimento de toda a equipe técnica. A estreia histórica marca um passo importante para o crescimento do basquete master feminino e celebra a paixão pelo esporte que atravessa gerações.