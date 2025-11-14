Um dos maiores clássicos do futebol amador bauruense definirá, neste domingo (16), uma vaga na final da 13ª Copa Semel. Parquinho e Redentor se enfrentam às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, em confronto que já marcou a história do campeonato amador de Bauru e promete agitar o cenário esportivo local.

A partida abre a fase semifinal da Copa Semel, que será complementada no domingo (23) seguinte com o duelo entre Unidos do Tangarás e Independência. Por questões de segurança e maior comodidade para o público, as semifinais serão disputadas em datas alternadas. Ambos os confrontos serão realizados em jogo único, com possibilidade de cobranças de pênaltis caso a igualdade persista ao final do tempo regulamentar. A expectativa é de bom público no Mirante Ferroviário e de mais um confronto equilibrado, à altura da tradição das equipes.

Com mais de 50 anos de história, Parquinho e Redentor são duas das camisas mais representativas do futebol bauruense. As equipes já protagonizaram finais memoráveis e construíram uma rivalidade que atravessa gerações. Campeões em épocas distintas, os clubes chegam à semifinal com objetivos semelhantes: garantir mais uma presença em decisão e manter viva a tradição de conquistas.