Um dos maiores clássicos do futebol amador bauruense definirá, neste domingo (16), uma vaga na final da 13ª Copa Semel. Parquinho e Redentor se enfrentam às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, em confronto que já marcou a história do campeonato amador de Bauru e promete agitar o cenário esportivo local.
A partida abre a fase semifinal da Copa Semel, que será complementada no domingo (23) seguinte com o duelo entre Unidos do Tangarás e Independência. Por questões de segurança e maior comodidade para o público, as semifinais serão disputadas em datas alternadas. Ambos os confrontos serão realizados em jogo único, com possibilidade de cobranças de pênaltis caso a igualdade persista ao final do tempo regulamentar. A expectativa é de bom público no Mirante Ferroviário e de mais um confronto equilibrado, à altura da tradição das equipes.
Com mais de 50 anos de história, Parquinho e Redentor são duas das camisas mais representativas do futebol bauruense. As equipes já protagonizaram finais memoráveis e construíram uma rivalidade que atravessa gerações. Campeões em épocas distintas, os clubes chegam à semifinal com objetivos semelhantes: garantir mais uma presença em decisão e manter viva a tradição de conquistas.
O Parquinho chega à semifinal após registrar a terceira melhor campanha da competição e eliminar o Mulekadinha da Baixada por 5 a 0 nas quartas de final. O Redentor, por sua vez, avançou com a quarta melhor campanha, vencendo o Comercial por 1 a 0 no mesmo estágio do torneio.
Parquinho vive fase sólida e chega embalado
O Parquinho chega às semifinais sustentado por um conjunto de virtudes que traduzem organização, postura competitiva e eficiência. A equipe comandada pelo técnico Pinduca vive sua melhor fase na temporada, acumulando quatro jogos consecutivos sem sofrer gols — marca que evidencia o rigor defensivo e a sincronia entre os setores do time.
O setor defensivo é o pilar da equipe. O goleiro Diego tem protagonizado atuações seguras, enquanto a zaga titular formada por Felipe e Saroa se destaca nesta campanha sólida. Adryan completa o sistema defensivo.
Do meio para a frente, o Parquinho apresenta qualidade técnica: Diego Souza contribui com visão de jogo, Juninho oferece dinamismo, e o meio ainda conta com Nardinho e Carlinhos. Entre os meias, Bahia se destaca como o principal nome do momento, autor de dois gols nas quartas de final.
No ataque, a dupla Caíque e Tota é responsável por grande parte dos 17 gols marcados pela equipe, reflexo de um time compacto que mantém intensidade no terço final do campo.
Com apenas três gols sofridos na competição, o trabalho de Pinduca reforça a ambição do clube de retornar à final e manter a tradição vencedora na cidade.
Redentor aposta na força do elenco e na experiência
O Redentor chega à semifinal com uma campanha marcada por consistência e superação. Com cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, a equipe demonstra equilíbrio e competitividade, contando com atletas de experiência regional e nacional.
O setor defensivo do Redentor é um dos mais experientes da competição. A dupla de zaga é formada por Walisson, que possui passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro defendendo o Goiás, e Sorriso, com experiência no futebol português.
No meio-campo, o time comandado pelo técnico Kita conta com Guilherme; Placca, artilheiro da equipe com quatro gols e nome conhecido no futebol amador de Bauru; e Tutinho, que completa o setor com técnica e capacidade de passe.
A criação ofensiva também envolve Bagagi, responsável pelas bolas paradas do Redentor, e Batista, que fecha o meio de campo com experiência e presença em todas as jogadas.
No ataque, a equipe aposta na dupla Borebi, que marcou o gol decisivo que garantiu a vaga do Redentor na semifinal, e Breninho, que soma quatro gols na competição.
A equipe é conduzida pelo técnico Kita, com currículo extenso de conquistas, auxiliado por Bilão.
A semifinal da Copa Semel promete mais um capítulo dessa história. A expectativa é de casa cheia no Mirante Ferroviário e um clássico à altura de Parquinho e Redentor.