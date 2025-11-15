A equipe de ciclismo de Bauru participou no domingo (2) da etapa final da Copa Pedal Sem Limite, realizada em Botucatu. O grupo participou com quatro atletas e voltou com pódios em duas categorias.

Fabio Coneglian ficou em 5º lugar na etapa geral e terminou a temporada em 3º na classificação da categoria sub-50. Já Filiphi Kapp conquistou o 2º lugar na categoria sub-23.

Os outros dois atletas da equipe Roberto, conhecido como “Chuck”, e Emanuel tiveram problemas mecânicos em suas bicicletas ainda no percurso e não conseguiram concluir a prova.