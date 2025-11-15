15 de novembro de 2025
ETAPA FINAL

Atletas de Bauru conquistam pódio na Copa Pedal Sem Limites

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Equipe alcançou o 2º e o 3º lugar em duas categorias na etapa final
Equipe alcançou o 2º e o 3º lugar em duas categorias na etapa final

A equipe de ciclismo de Bauru participou no domingo (2) da etapa final da Copa Pedal Sem Limite, realizada em Botucatu. O grupo participou com quatro atletas e voltou com pódios em duas categorias.

Fabio Coneglian ficou em 5º lugar na etapa geral e terminou a temporada em 3º na classificação da categoria sub-50. Já Filiphi Kapp conquistou o 2º lugar na categoria sub-23.

Os outros dois atletas da equipe Roberto, conhecido como “Chuck”, e Emanuel tiveram problemas mecânicos em suas bicicletas ainda no percurso e não conseguiram concluir a prova.

