Na noite desta quinta-feira (13), o Bauru Basket venceu o Botafogo pelo placar de 73 x 71. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pelo NBB Caixa.

Apesar de ter ficado em desvantagem durante grande parte do confronto, o time bauruense reagiu nos minutos decisivos, liderado pelo capitão Alex Garcia. Com o jogo empatado e apenas quatro segundos no relógio, o Brabo teve uma cesta validada por interferência irregular do defensor adversário — lance que coroou sua atuação de gala: 23 pontos, quatro rebotes e seis assistências.

“Foram dez dias que ficamos parados. Você perde ritmo, mas consegue trabalhar pontos importantes. O principal é a confiança. A gente precisa entrar mais confiante, executar o nosso trabalho de forma tranquila, tirar o peso das costas. Só vamos vencer assim, com confiança e controle do jogo”, disse Alex.