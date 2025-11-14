14 de novembro de 2025
VITÓRIA

Bauru Basket vence o Botafogo nos segundos finais pelo NBB Caixa

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Bauru Basket/Andrews Clayton
Com Alex Garcia decisivo, o Dragão reagiu, venceu por 73 x 71 e alcançou sua 4ª vitória no campeonato

Na noite desta quinta-feira (13), o Bauru Basket venceu o Botafogo pelo placar de 73 x 71. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pelo NBB Caixa.

Apesar de ter ficado em desvantagem durante grande parte do confronto, o time bauruense reagiu nos minutos decisivos, liderado pelo capitão Alex Garcia. Com o jogo empatado e apenas quatro segundos no relógio, o Brabo teve uma cesta validada por interferência irregular do defensor adversário — lance que coroou sua atuação de gala: 23 pontos, quatro rebotes e seis assistências.

“Foram dez dias que ficamos parados. Você perde ritmo, mas consegue trabalhar pontos importantes. O principal é a confiança. A gente precisa entrar mais confiante, executar o nosso trabalho de forma tranquila, tirar o peso das costas. Só vamos vencer assim, com confiança e controle do jogo”, disse Alex.

Andrezão teve mais uma atuação dominante, com um novo duplo-duplo (18 pontos e 10 rebotes), enquanto Eugeniusz contribuiu com 14 pontos, quatro rebotes e três assistências — além de sua tradicional entrega, que mais uma vez contagiou as arquibancadas. “A gente tem que respeitar o jogo. Não importa a posição do rival: precisamos impor nosso ritmo. Faltou isso no começo, mas conversamos no intervalo e conseguimos recuperar”, analisou o camisa 0.

O técnico Paulo Jaú também destacou a mudança de postura no segundo tempo. “Nós entramos desconcentrados. Tomamos 25 pontos no primeiro quarto, deixamos os caras ganharem moral. Depois, mudamos a postura, começamos a correr. O Gustavo entrou muito bem defendendo, incendiou a defesa. Seguimos o plano de jogo e conseguimos sair com a vitória”, afirmou o treinador.

Sequência

Com a vitória, o Dragão agora tem uma campanha de 50% de aproveitamento: quatro triunfos e quatro derrotas — números que o colocam na 10ª colocação. O Botafogo permanece em 18º, com duas vitórias e sete derrotas.

O Bauru Basket volta à quadra neste sábado, às 18h, novamente no ginásio Panela de Pressão, para enfrentar o Vasco da Gama. Os ingressos já estão à venda pelo site baurubasket.eleventickets.com.

