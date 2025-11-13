Gastronomia e tradição se encontram no 1º Porco à Paraguaia, promovido pelo Rotary Club de Bauru neste sábado, 16 de novembro. O evento acontece na sede da Legião Mirim, das 11h às 14h, e convida o público a saborear uma das receitas mais populares do interior: o porco à paraguaia, preparado de forma artesanal, desossado e aberto sobre o fogo, com aquele aroma que marca festas e almoços comunitários da região.

A iguaria vem acompanhada de arroz, feijão gordo e salada, combinação que faz parte da cultura gastronômica local e atravessa gerações. Mais do que um almoço, o encontro celebra o espírito solidário e o companheirismo que movem o Rotary, instituição prestes a completar 90 anos de história em Bauru.

Toda a renda será destinada a projetos sociais apoiados pelo clube, reforçando o sabor especial de ajudar quem mais precisa.