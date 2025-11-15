Estão abertas as inscrições para o concurso público da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) com 1.100 vagas para o cargo de Policial Penal, destinadas aos candidatos com formação em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 4.695,60, além dos benefícios previstos em lei e ainda há plano de carreira.

São oportunidades para o sexo masculino e, até a data da posse, quando convocado para assumir o posto, o aprovado no certame deverá apresentar o diploma de graduação, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B” ou superior. Ele também precisa ter no máximo 35 anos até o encerramento das inscrições e estatura mínima de 1,60m.

As inscrições devem ser realizadas até as 16h (horário de Brasília/DF) do dia 8 de dezembro de 2025, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora da seleção, no endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.

Prova em Bauru