Estão abertas as inscrições para o concurso público da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) com 1.100 vagas para o cargo de Policial Penal, destinadas aos candidatos com formação em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 4.695,60, além dos benefícios previstos em lei e ainda há plano de carreira.
São oportunidades para o sexo masculino e, até a data da posse, quando convocado para assumir o posto, o aprovado no certame deverá apresentar o diploma de graduação, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B” ou superior. Ele também precisa ter no máximo 35 anos até o encerramento das inscrições e estatura mínima de 1,60m.
As inscrições devem ser realizadas até as 16h (horário de Brasília/DF) do dia 8 de dezembro de 2025, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora da seleção, no endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.
Prova em Bauru
A Prova Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 8 de fevereiro de 2026 em oito cidades do Estado, incluindo Bauru, Sorocaba, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo e Taubaté. O horário e o local da prova serão informados no Cartão de Informação do Candidato, que estará disponível a partir do dia 2 de fevereiro, no mesmo site. Os candidatos devem acompanhar regularmente o site do Instituto, canal oficial do certame, além das redes sociais, para acompanharem as etapas e se manterem atualizados de todos os detalhes.
Sobre o Instituto AOCP
O Instituto AOCP é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais, com assessoramento técnico, administrativo e financeiro.
SERVIÇO
Instituto AOCP
www.institutoaocp.org.br
Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br
Telefone: (44) 3013-4900