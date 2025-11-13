O Noroeste acertou a renovação do meia-atacante Thiaguinho para a temporada de 2026. Destaque na última Copa Paulista, o jogador permanece no clube para dar sequência ao bom momento vivido no Norusca, agora mirando o desafio do Paulistão.

Natural de Barueri (SP), Thiago Araújo, de 1,75m, atua como meia-atacante e também pela ponta esquerda. Revelado pelo Fluminense, onde realizou toda sua formação de base, o atleta seguiu aprimorando seu jogo em passagens por Rio Claro e Palmeiras. Em 2025, chegou ao Noroeste e rapidamente conquistou espaço, sendo responsável por gols decisivos e atuações de impacto na Copa Paulista, o que lhe garantiu a projeção necessária para disputar seu primeiro Campeonato Paulista como profissional.

Com boa leitura de jogo, intensidade e capacidade de infiltração, Thiaguinho foi uma das peças de maior evolução no elenco alvirrubro e segue como aposta da diretoria para a temporada que se aproxima.