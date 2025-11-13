13 de novembro de 2025
NA RUA ALVES SEABRA

Ciclista de 14 anos morre em colisão com caminhão em Bauru; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lilian Grasiela
Polícia Militar (PM) isolou quarteirão para perícia e a ocorrência será apresentada no plantão policial para que as circunstâncias do acidente sejam apuradas
Um adolescente de 14 anos, que conduzia uma bicicleta pela rua Coronel Alves Seabra, na Vila Bom Jesus, em Bauru, morreu, na tarde desta quinta-feira (13), após se envolver em uma colisão com um caminhão na altura da quadra 16.

Conforme apurado pela reportagem no local, o garoto saiu de sua residência, localizada na quadra 17 da via, para comprar pão nas proximidades e seguia no sentido bairro-Centro.

Por razões a serem esclarecidas, ele se envolveu em uma colisão lateral com um caminhão de mudanças, conduzido por um homem de 56 anos, que trafegava no mesmo sentido.

Após a batida, o adolescente caiu sob o veículo e foi atropelado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito dele no local.

A Polícia Militar (PM) isolou o quarteirão para o trabalho da perícia e a ocorrência será apresentada no plantão policial para que as circunstâncias do acidente sejam investigadas.

