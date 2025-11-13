Um adolescente de 14 anos, que conduzia uma bicicleta pela rua Coronel Alves Seabra, na Vila Bom Jesus, em Bauru, morreu, na tarde desta quinta-feira (13), após se envolver em uma colisão com um caminhão na altura da quadra 16.

Conforme apurado pela reportagem no local, o garoto saiu de sua residência, localizada na quadra 17 da via, para comprar pão nas proximidades e seguia no sentido bairro-Centro.

Por razões a serem esclarecidas, ele se envolveu em uma colisão lateral com um caminhão de mudanças, conduzido por um homem de 56 anos, que trafegava no mesmo sentido.